Alerta meteorológica por tormentas fuertes, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h en 13 provincias

El SMN anticipó precipitaciones intensas, actividad eléctrica y fuertes ráfagas. En el AMBA, las lluvias comenzarán cerca del mediodía y se extenderán hasta la noche.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas naranjas y amarillas por tormentas, lluvias y vientos fuertes para este domingo 1 de noviembre en 13 provincias . La advertencia alcanza a la Ciudad de Buenos Aires y distintos sectores del territorio bonaerense, donde se esperan precipitaciones desde el mediodía, con posibilidad de granizo, actividad eléctrica y ráfagas intensas.

Las condiciones más complicadas estarán en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, el norte de La Pampa y el sur de Santa Fe , donde rige una alerta naranja por tormentas. En esas regiones podrían registrarse fenómenos fuertes e incluso severos, con precipitaciones acumuladas de entre 50 y 90 milímetros, aunque los valores podrían superarse de manera puntual.

De acuerdo con el organismo, las tormentas podrían estar acompañadas por caída de granizo de diversos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas superiores a los 90 kilómetros por hora . Además, se prevén abundantes precipitaciones en períodos cortos, por lo que no se descartan anegamientos en las zonas afectadas.

Por otra parte, el SMN estableció una alerta amarilla por tormentas para la Ciudad de Buenos Aires y sectores de la provincia de Buenos Aires , además de Entre Ríos, Formosa, Mendoza, Misiones y San Luis. En esas jurisdicciones se esperan lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con acumulados de entre 20 y 50 milímetros.

Frente a este escenario, el organismo recomendó permanecer en construcciones cerradas y salir únicamente si es necesario . También pidió mantenerse alejados de puertas y ventanas, evitar circular por zonas inundables y no ingresar en calles anegadas. En caso de que el agua entre en las viviendas, aconsejó desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico.

Vientos fuertes y alerta por Zonda

Las advertencias también alcanzan a otras regiones del país. En el sur de Chubut rige una alerta amarilla por vientos, con velocidades estimadas de entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que podrían llegar a los 90 kilómetros por hora.

En tanto, San Juan y La Rioja permanecen bajo alerta amarilla por viento Zonda. Se esperan velocidades de entre 30 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 70 kilómetros por hora. Entre sus posibles consecuencias, el fenómeno puede provocar una disminución de la visibilidad, un aumento repentino de las temperaturas y condiciones muy secas.

Para estas zonas, el SMN aconsejó asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento, evitar refugiarse debajo de árboles, postes, carteles o marquesinas y conducir con precaución. Ante el Zonda, también recomendó cerrar puertas y ventanas, hidratarse, proteger los ojos y la nariz del polvo y evitar encender fuego.

En el AMBA, las precipitaciones comenzarán cerca del mediodía y podrían extenderse durante toda la jornada. El Argentino Diario

Cómo estará el tiempo en el AMBA

Para este domingo, el pronóstico del SMN anticipa una máxima de 23°C y una mínima de 17°C en la Ciudad de Buenos Aires. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado, pero las condiciones comenzarán a desmejorar hacia el mediodía, cuando se esperan las primeras precipitaciones y tormentas aisladas. Los vientos podrían alcanzar los 22 kilómetros por hora.

Durante la tarde y la noche se prevén tormentas fuertes, con una probabilidad de precipitaciones que llegará al 100% durante el último tramo de la jornada. En la provincia de Buenos Aires, en tanto, se espera una máxima de 22°C y una mínima de 15°C, con condiciones similares a las de la Capital Federal.

El lunes comenzará con lluvias aisladas en el AMBA, aunque las precipitaciones cesarían a partir del mediodía. Para ese momento se espera un cielo parcialmente nublado, que pasará a estar mayormente nublado durante la tarde y la noche. En territorio bonaerense también se prevé un aumento de la temperatura, mientras que el martes podrían volver los chaparrones durante la tarde y la noche.

En el resto del país, las temperaturas también mostrarán diferencias según la región. Santiago del Estero tendrá una máxima de 33°C, seguida por La Rioja, con 31°C, y Misiones, con 30°C. En el extremo sur, Santa Cruz registrará las marcas más bajas, con una mínima de 7°C y una máxima de 15°C