El REPO que anunció Javier Milei podría durar hasta 12 meses pero analistas advierten que no implica un "regreso a los mercados"

El presidente Javier Milei aseguró que pagará los vencimientos de deuda que operan en 2025 “como sea” , y posteriormente anticipó que tiene garantizado un REPO en el exterior en caso de que a principios del año que viene no se cuente con los recursos necesarios. Ámbito dialogó con diversas fuentes del sector financiero que anticipan que la operación podría tener un plazo de hasta doce meses e incluso ser renovable pero que esto “no configura un regreso a los mercados”.

Lo que está claro es que difícilmente la operación se pueda llevar adelante con títulos públicos . Primero porque, como marca un reciente informe de la consultora 1816, el BCRA no los tiene en la cantidad suficiente y segundo porque la cotización de los mismos todavía se encuentra en niveles muy bajos.

En ese caso, todo indica que se utilizará como colateral el oro que, pese a que el Banco Central no contestó aún los pedidos de acceso a la información pública, continúa siendo trasladado al exterior. “Esto no es el equivalente a tomar dinero en el mercado voluntario internacional con riesgo propio, esto es tratar de generar liquidez a través de un activo subyacente”, explicó el ex viceministro de Economía y actual director ejecutivo de Quantum, Daniel Marx.

En la misma línea, Emiliano Anselmi, economista Jefe PPI, coincidió en que “eso está lejos de que sea salir al mercado, una verdad de Perogrullo con el riesgo país en 1.600 puntos básicos”. Sobre este punto, consideró que “intenta darse la señal de que los dólares van a estar para los bonistas pero no queda muy claro cómo”.

La cuenta que hace Anselmi es que hipotéticamente, el oro -u$s4.800 millones- puede usarse como colateral para el repo para pagar el principal y los intereses por u$s4.600 millones, pero eso no mejoraría la solvencia del BCRA, que quedaría con una posición de reservas netas negativas por unos u$s10.900 millones.

Reservas y blanqueo

Desde el Gobierno no dejaron trascender más detalles en torno a la operación. Aunque sugieren que la posición de reservas podría mejorar por los ingresos que impliquen el blanqueo y la llegada de nuevas inversiones.

En cualquier caso, un mismo anuncio puede tener dos miradas antagónicas. En la Casa Rosada creen que al ver un Javier Milei “pagador” habrá más confianza en los mercados y se podrían abrir otras canillas de financiamiento, pero otros en el mercado creen que la señal puede ser tomada como levemente negativa de mediano plazo ya que implica que el Gobierno no se ve confiado de acceder a los mercados de deuda voluntarios, más allá de que voluntad de pago no está puesta en duda.