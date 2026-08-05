Shakira recreó su meme viral sentada en una computadora + Agregar ámbito en









La colombiana posó en un escritorio, tal como aquella imagen en la que fue retratada a fines de los 90. En aquella ocasión fue capturada dentro de una redacción periodística en Colombia.

La fotografía de los 90 fue capturada por el fotorreportero Óscar Berrocal en la redacción del diario El Heraldo, en Barranquilla. Redes sociales

La cantante colombiana Shakira generó sensación entre sus fans y la comunidad virtual, luego de mostrarse sentada y sonriente en un escritorio. La imagen, compartida en sus redes sociales, generó risas ya se que se trata de la recreación de un meme suyo a partir de una fotografía de ella a comienzos de su carrera donde se la vio posando junto a una computadora.





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La foto, compartida en su Instagram, fue entendida como un homenaje a sus propios inicios, ya que la imagen original data de 1997, la cual se transformó con el paso del tiempo en uno de sus memes más populares en el entorno digital. La repercusión fue inmediata, acumulando miles de comentarios que celebraron el ingenio de la colombiana.

Shakira recreó su "foto-meme" View this post on Instagram La fotografía de los 90 fue capturada por el fotorreportero Óscar Berrocal en la redacción del diario El Heraldo, en Barranquilla. En ese entonces, una Shakira en sus veintes y con el cabello oscuro se encontraba en plena promoción de su álbum Pies descalzos y posó sentada frente a un escritorio con una computadora de tubo.

En esta nueva versión, la cantante mantuvo la pose exacta pero con algunos detalles actualizados: en la foto de hoy se la ve con su melena rubia, junto a una impresora y acompañó el posteo con una frase cargada de ironía: "Me da la impresión de que ya he visto esto hace algún tiempo", expresó en el posteo que hizo junto a la marca Epson.

View this post on Instagram La foto de Shakira y Antonio de la Rúa que acrecentó rumores de romance La colombiana fue vista en los últimos días en una foto junto a su expareja y manager, Antonio de la Rúa. Rápidamente, los rumores de que el romance podría volver a surgir comenzaron a esparcirse entre la comunidad digital y de fanáticos de la intérprete.

La imagen, divulgada a través de redes sociales por el empresario George Nader, la muestra en compañía de su expareja, su hermano Tonino Mebarak —quien además es colaborador de la cantante— y del propio Nader. El empresario escribió en su publicación: “Solo n Michess!!”, haciendo referencia a que el escenario elegido fue un restaurante en Miches, en República Dominicana. A pesar de la repercusión, ninguno de los protagonistas hizo declaraciones públicas que confirmaran una reconciliación más allá de la amistad. El encuentro, retratado en un ambiente relajado, fue interpretado por muchos como una señal de acercamiento, aunque también puede entenderse dentro del marco de una relación cordial.

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