El superavit comercial de China fue el más bajo en 13 meses por el conflicto en Irán y la guerra comercial

La fuerte reducción de las exportaciones, combinado con una disparada en los valores de los bienes importados, redujo el saldo positivo en la balanza comercial de China a su nivel más bajo desde marzo del año pasado.

A pesar de la desaceleración de marzo, las exportaciones de China subieron a niveles récord durante el primer trimestre.

China empezó a sentir el efecto de la guerra en Medio Oriente y las nuevas barreras arancelarias de EEUU en su economía. Su superávit comercial en marzo fue el más bajo en 13 meses, producto de una pronunciada desaceleración de las exportaciones y un fuerte aumento en los precios de las importaciones . De todas maneras, los expertos destacaron que el saldo positivo de la balanza comercial durante el primer trimestre de 2026 fue el más alto en cuatro años .

La novedad generó sorpresa entre los analistas del mercado. Esperaban un saldo exportador positivo de 8,3% , pero terminó siendo de apenas 2,5% . Una situación inversa se observó por el lado de las importaciones: se proyectó un aumento de 11,1%, pero fue más del doble: 27,8%. Como consecuencia, el superávit fue de u$s51,13 billones , menos de la mitad de lo esperado, y el monto más bajo desde marzo de 2025 .

La economista de Capital Economics , Zichun Huang , reconoció que "las exportaciones se desaceleraron el mes pasado y no alcanzaron las expectativas, pero esto se debe a factores estacionales ". Y destacó que durante el primer trimestre, "el crecimiento de las exportaciones alcanzó su nivel más alto en cuatro años" .

Por su parte, el economista del Grupo ING , Lynn Song , argumentó que el aumento en las importaciones se debe "al incremento de los precios de los productos de alta tecnología". A modo de ejemplo, explicó que " las importaciones de semiconductores de China aumentaron un 11% interanual en volumen en lo que va de año, pero un 45% en valor en lo que va de año ".

También se destacó el hecho de que el impacto de la guerra en Irán y el aumento de los precios del petróleo "aún no parece haberse reflejado plenamente en los datos" , debido a que las importaciones de petróleo crudo de China aumentaron 8,9% interanual en volumen, pero disminuyeron un 4,7% en valor. Del mismo modo, las importaciones de gas natural cayeron un 4% interanual en términos de volumen y un 15,4% en precios.

La exportación de autos fue uno de los sectores que mejor desempeño mostró en China durante el primer trimestre de 2026.

"Es probable que el aumento de los precios de la energía impulse aún más las importaciones en los próximos meses", explicó Lynn, que argumentó que si bien el aumento de las importaciones "ayudará a disipar las preocupaciones de los socios comerciales de China, también reduciría la contribución de las exportaciones al crecimiento".

Se trata de un elemento no menor, ya que son un pilar fundamental detrás de la expansión de la economía china. De acuerdo a un relevamiento de Reuters, se espera que el PBI de China haya aumentado un 4,8% interanual durante el primer trimestre, una leve aceleración respecto al incremento de 4,5% visto en el último trimestre de 2025. El dato oficial se conocerá mañana a las 23 (hora argentina).

Por su parte, Huang se mostró más confiada y aseguró que "a pesar de la crisis de los precios de la energía, las exportaciones deberían mantenerse sólidas en los próximos trimestres, gracias a la fuerte demanda de semiconductores y tecnologías verdes".

china eeuu guerra comercial aranceles Las exportaciones hacia EEUU siguieron deteriorándose durante los primeros meses de 2026. Depositphotos

Avanzan las exportaciones de alta tecnología

Durante el primer trimestre de 2026, las exportaciones de China a sus principales socios comerciales mantuvo la senda de crecimiento: con Corea del Sur aumentó 24,5% interanual, seguido de la Unión Europea, con 21,1%, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), con 20,5%, y Japón (+6,9%). Previsiblemente, los envíos a EEUU se desplomaron 16,4% interanual.

Por productos, las exportaciones de alta tecnología aumentaron un 28,6% interanual, muy por encima del promedio general. Hubo un aumento interanual del 77,5% en las exportaciones de semiconductores, un alza del 58,5% en automóviles y un crecimiento del 48,7 % en buques.

En la vereda opuesta, las categorías más sensibles al precio del yuan en el mercado internacional, como los juguetes y el calzado, bajaron 14,8% y 8%, respectivamente. Las exportaciones de tierras raras, a pesar de que se relajaron las restricciones con el gobierno de Donald Trump, disminuyeron un 9% interanual en lo que va del año.