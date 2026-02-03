El supermercado que ofrece descuentos exclusivos en productos de limpieza + Seguir en









Desde jabón para la ropa y suavizante hasta trapos, escobas y desodorantes para piso: artículos de suma importancia para la limpieza del hogar.

Ofertas en productos de limpieza para el hogar en un reconocido supermercado.

La cadena de supermercados Día ofrece oportunidades imperdibles de ahorro para la población de Argentina para abastecer el hogar con productos de todo tipo, desde comestibles hasta artículos de bazar. En esta ocasión, lanzó Especial Limpieza, una batería de ofertas enfocada en productos para mantener limpio el hogar.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Se trata de una buena oportunidad para comprar artículos de limpieza, que suelen tener un precio más elevado o que se terminan con rapidez, como el limpiador líquido para pisos. Las ofertas se pueden encontrar en su página web oficial, donde también se puede realizar la compra de forma online.

Limpieza pisos baldosas Especial limpieza: descuentos en artículos para la limpieza del hogar La portada de la oferta apunta a que habrá hasta un 35% off en productos seleccionados, pero algunos aplican un descuento mayor. Se incluyen desodorantes de ambiente de varios aromas, con un 36% de descuento sobre su valor oficial, así como también rollos de cocina y jabón líquido para lavar la ropa.

Con el 35% de descuento se encuentran varias marcas de detergente, papel higiénico de la marca del supermercado, limpiador desinfectante para baños, suavizantes para ropa y jabón líquido concentrado y en polvo de otras marcas. También se puede acceder a escobas y bolsas de basura.

Pasando al 30% de descuento, ya se encuentran promociones que son exclusivas online, como los limpiadores en crema, repelentes e insecticidas para mosquitos y más desodorantes de ambiente.

Oferta en limpiadores líquidos Los limpiadores líquidos de la marca del supermercado se encuentran con un 27% de descuento, con fragancias lavanda, floral, marina y pino. Estos no se incluyen en el Especial Limpieza y están en otra sección, pero de igual manera forman parte de la oportunidad de abastecerse de este tipo de productos.

Temas Supermercados