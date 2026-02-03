Tragedia en Villa Devoto: la pericia confirmó el origen del episodio donde murieron una niñera y los chicos que cuidaba

La mujer tenía 32 años y los infantes 2 y 4. La madre fue quien encontró la trágica situación al regresar de su trabajo.

Una niñera y los chicos a su cuidado fallecieron por intoxicación.

Una tragedia conmocionó al barrio porteño de Villa Devoto este lunes por la tarde , cuando dos hermanos de 2 y 4 años fueron hallados sin vida junto a su niñera , de 32 años , en un departamento ubicado sobre la calle Mercedes al 4400 . La madre de los menores encontró la escena al regresar de trabajar y dio aviso inmediato al 911 .

Tras el llamado, acudieron al lugar efectivos de la Comisaría Vecinal 11B , Bomberos de la Ciudad y personal del SAME . Los médicos constataron el fallecimiento de la niñera en el domicilio y trasladaron a los niños al Hospital Zubizarreta , donde murieron horas después pese a los esfuerzos del equipo de salud.

La escena recién pudo esclarecerse cuando el departamento quedó desocupado , ventilado y los peritos concluyeron su labor. Lo que inicialmente se investigó como una presunta intoxicación por monóxido de carbono terminó teniendo una explicación precisa: una deficiente evacuación de los gases de combustión de un calefón , agravada por una obstrucción en el conducto de ventilación . Esa combinación resultó fatal y explicó la tragedia.

De acuerdo con las pericias realizadas por la Policía Científica y Bomberos de la Ciudad , la causa de las muertes fue “la acumulación de gases de combustión generados por el calefón instalado en el departamento, que no lograban ser expulsados correctamente al exterior”, indicaron fuentes del caso.

Entre esos gases se encontraba el monóxido de carbono , que se concentró dentro de la vivienda y provocó la intoxicación letal de las tres víctimas.

Las mediciones efectuadas sobre el artefacto dieron positivo de monóxido de carbono, lo que permitió descartar una fuga de gas. Los especialistas precisaron que la combustión se producía con normalidad, pero los gases no se evacuaban de forma adecuada debido a una ventilación deficiente hacia el exterior.

Como medida preventiva, Metrogas realizó el corte del suministro de gas en la vivienda y luego extendió la interrupción al edificio, a la espera de revisar todas las salidas de calefones para evitar nuevos riesgos.

La investigación judicial

La causa quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°13, conducida por el fiscal Marcelo Roma, con intervención de la Secretaría del doctor Carlos Sola. El expediente se caratuló como “averiguación de causales de muerte”, mientras continúan las diligencias para esclarecer lo ocurrido y establecer eventuales responsabilidades.

La obstrucción del conducto y la intoxicación

Durante la inspección, los bomberos detectaron que un tramo del conducto de ventilación del calefón estaba bloqueado con escombros. Esa obstrucción impedía que los gases de combustión llegaran al conducto general que los expulsa a cielo abierto.

Como consecuencia, se produjo una acumulación progresiva de monóxido de carbono dentro del departamento, un gas altamente tóxico, incoloro e inodoro.

Los peritos aclararon que la salida a cuatro vientos ubicada en la terraza del edificio funcionaba correctamente y no presentaba obstrucciones, lo que descartó una falla estructural del inmueble. El problema se localizó exclusivamente en el tramo de ventilación correspondiente al artefacto instalado en la vivienda donde ocurrió la tragedia.

Un antecedente reciente en Villa Devoto

El episodio recordó un antecedente cercano en la misma zona. A comienzos de julio de 2025, cinco personas murieron por intoxicación con monóxido de carbono en otra vivienda de Villa Devoto. Las víctimas fueron Demetrio De Nastchokine, Graciela Just, Andrés De Nastchokine, Marie Lanane y Elisa De Nastchokine, mientras que un bebé logró sobrevivir.

En aquel caso, las pericias determinaron que el hecho se originó por una falla en una caldera y por ventilaciones obstruidas con nylon.

La tragedia actual se conoció este lunes, a partir de un llamado a la Comisaría Vecinal 11 B de la Policía de la Ciudad. Una mujer alertó que la niñera y los dos niños se encontraban inconscientes dentro del departamento ubicado en la calle Mercedes al 4400.

Tras el aviso, se desplegó un operativo con efectivos policiales, Bomberos de la Ciudad y personal del SAME. Al ingresar, los médicos confirmaron el fallecimiento de la mujer. Los niños fueron trasladados de urgencia al Hospital General de Agudos Abel Zubizarreta, donde murieron horas después pese a las maniobras de reanimación.

Qué es una intoxicación por monóxido de carbono

La intoxicación por monóxido de carbono ocurre cuando se inhala este gas tóxico, invisible e inodoro, que se genera por la combustión incompleta de materiales como gas natural, leña, carbón o nafta. Su detección resulta difícil sin dispositivos específicos debido a que no tiene olor ni color.

Recomendaciones para evitar la intoxicación por monóxido de carbono La intoxicación con monóxido de carbono puede resultar trágica. Archivo

El monóxido ingresa al organismo por la respiración y se une a la hemoglobina con una afinidad muy superior a la del oxígeno, reduciendo drásticamente el aporte de oxígeno a órganos y tejidos.

Los síntomas más comunes incluyen dolor de cabeza, mareos, debilidad, náuseas, vómitos y somnolencia. En exposiciones prolongadas o concentraciones elevadas, puede provocar desorientación, pérdida de conocimiento, convulsiones, daño neurológico irreversible y paro cardiorrespiratorio.

Este tipo de intoxicaciones se produce con mayor frecuencia en ambientes cerrados o mal ventilados, sobre todo durante los meses fríos, cuando se intensifica el uso de estufas, calefones y otros artefactos que pueden presentar fallas, mala instalación u obstrucciones en los sistemas de ventilación.