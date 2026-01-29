Un supermercado ofrece hasta 80% de descuento en la segunda unidad de lácteos + Seguir en









Conocé los detalles para acceder a rebajas en productos seleccionados con beneficios combinables según método de pago

Además de los beneficios disponibles por calendario, este supermercado ofrece reintegros con distintas entidades bancarias Pixabay

En el marco de las estrategias de ahorro que buscan aliviar el impacto de la inflación en el consumo cotidiano, un supermercado lanzó una promoción especial sobre productos lácteos. La iniciativa apunta a incentivar la compra por volumen y permitir a los consumidores reducir el gasto en artículos de primera necesidad.

Bajo este esquema, la cadena ofrece hasta un 80% de descuento en la segunda unidad de lácteos seleccionados, una propuesta que se suma al conjunto de acciones comerciales orientadas a sostener el poder adquisitivo de los hogares.

supermercado Las mejores ofertas de Carrefour Express hasta el 2 de febrero En el marco de las promociones vigentes para cuidar el bolsillo Carrefour Express presenta una selección de ofertas destacadas:

40% de descuento en la unidad de galletitas Opera (máximo 8 unidades)

35% de descuento en la unidad de galletitas Exquisita (máximo 8 unidades)

35% de descuento en la unidad de galletitas La Salteña (máximo 24 unidades)

25% de descuento en tu producto favorito con un tope semanal de $5.000

3x2 en Vinos y Espumantes (No incluye Sidras sabores Fizz)

70% de descuento en la segunda unidad de Colgate, Shot, Stella Artois, Macucas, Ser y Criollitas. Ajuste. El formato express de Carrefour será uno de los más afectados. Ajuste. El formato express de Carrefour será uno de los más afectados. Promociones bancarias por día Así es el esquema de promociones bancarias organizado por día de la semana:

Lunes: Club La Nación

15% de descuento

Sin tope

Hasta tres cuotas sin interés

Pagando en cuotas

No requiere tarjeta Martes: Tarjeta Mi Carrefour Crédito 20% de descuento.

Sin tope.

Descuento aplicado en el acto. Miércoles: Cuenta DNI 10% de descuento.

Sin tope.

Acumulable con todas las promociones. Banco Patagonia 20% de descuento.

Con tarjeta de débito.

En un pago con tarjeta de crédito Visa.

Tope mensual: $12.500. Banco Nación (pagando con MODO) 30% de descuento.

Con tarjetas de crédito Visa y Mastercard.

Vigencia semanal.

Tope: $12.000. Jueves: Mercado Pago 15% de descuento en toda la compra.

Acumulable con todas las promociones.

Sin tope.

Reintegro inmediato pagando con dinero en cuenta. Sábado y domingo: Carrefour 10% de descuento en toda la compra.

Acumulable con todas las promociones.

Sin tope. Beneficiarios de ANSES 15% de descuento si cobran en su cuenta de Mercado Pago.

Tope mensual: $20.000.

