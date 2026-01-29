En el marco de las estrategias de ahorro que buscan aliviar el impacto de la inflación en el consumo cotidiano, un supermercado lanzó una promoción especial sobre productos lácteos. La iniciativa apunta a incentivar la compra por volumen y permitir a los consumidores reducir el gasto en artículos de primera necesidad.
Un supermercado ofrece hasta 80% de descuento en la segunda unidad de lácteos
Conocé los detalles para acceder a rebajas en productos seleccionados con beneficios combinables según método de pago
Bajo este esquema, la cadena ofrece hasta un 80% de descuento en la segunda unidad de lácteos seleccionados, una propuesta que se suma al conjunto de acciones comerciales orientadas a sostener el poder adquisitivo de los hogares.
Las mejores ofertas de Carrefour Express hasta el 2 de febrero
En el marco de las promociones vigentes para cuidar el bolsillo Carrefour Express presenta una selección de ofertas destacadas:
40% de descuento en la unidad de galletitas Opera (máximo 8 unidades)
35% de descuento en la unidad de galletitas Exquisita (máximo 8 unidades)
35% de descuento en la unidad de galletitas La Salteña (máximo 24 unidades)
25% de descuento en tu producto favorito con un tope semanal de $5.000
3x2 en Vinos y Espumantes (No incluye Sidras sabores Fizz)
70% de descuento en la segunda unidad de Colgate, Shot, Stella Artois, Macucas, Ser y Criollitas.
Promociones bancarias por día
Así es el esquema de promociones bancarias organizado por día de la semana:
Lunes: Club La Nación
15% de descuento
Sin tope
Hasta tres cuotas sin interés
Pagando en cuotas
No requiere tarjeta
Martes: Tarjeta Mi Carrefour Crédito
20% de descuento.
Sin tope.
Descuento aplicado en el acto.
Miércoles: Cuenta DNI
10% de descuento.
Sin tope.
Acumulable con todas las promociones.
Banco Patagonia
20% de descuento.
Con tarjeta de débito.
En un pago con tarjeta de crédito Visa.
Tope mensual: $12.500.
Banco Nación (pagando con MODO)
30% de descuento.
Con tarjetas de crédito Visa y Mastercard.
Vigencia semanal.
Tope: $12.000.
Jueves: Mercado Pago
15% de descuento en toda la compra.
Acumulable con todas las promociones.
Sin tope.
Reintegro inmediato pagando con dinero en cuenta.
Sábado y domingo: Carrefour
10% de descuento en toda la compra.
Acumulable con todas las promociones.
Sin tope.
Beneficiarios de ANSES
15% de descuento si cobran en su cuenta de Mercado Pago.
Tope mensual: $20.000.
