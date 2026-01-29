SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
29 de enero 2026 - 12:00

Un supermercado ofrece hasta 80% de descuento en la segunda unidad de lácteos

Conocé los detalles para acceder a rebajas en productos seleccionados con beneficios combinables según método de pago

Además de los beneficios disponibles por calendario, este supermercado ofrece reintegros con distintas entidades bancarias

Además de los beneficios disponibles por calendario, este supermercado ofrece reintegros con distintas entidades bancarias

Pixabay

En el marco de las estrategias de ahorro que buscan aliviar el impacto de la inflación en el consumo cotidiano, un supermercado lanzó una promoción especial sobre productos lácteos. La iniciativa apunta a incentivar la compra por volumen y permitir a los consumidores reducir el gasto en artículos de primera necesidad.

Bajo este esquema, la cadena ofrece hasta un 80% de descuento en la segunda unidad de lácteos seleccionados, una propuesta que se suma al conjunto de acciones comerciales orientadas a sostener el poder adquisitivo de los hogares.

Informate más
supermercado

Las mejores ofertas de Carrefour Express hasta el 2 de febrero

En el marco de las promociones vigentes para cuidar el bolsillo Carrefour Express presenta una selección de ofertas destacadas:

  • 40% de descuento en la unidad de galletitas Opera (máximo 8 unidades)

  • 35% de descuento en la unidad de galletitas Exquisita (máximo 8 unidades)

  • 35% de descuento en la unidad de galletitas La Salteña (máximo 24 unidades)

  • 25% de descuento en tu producto favorito con un tope semanal de $5.000

  • 3x2 en Vinos y Espumantes (No incluye Sidras sabores Fizz)

  • 70% de descuento en la segunda unidad de Colgate, Shot, Stella Artois, Macucas, Ser y Criollitas.

Ajuste. El formato express de Carrefour será uno de los más afectados.
Ajuste. El formato express de Carrefour será uno de los más afectados.
Ajuste. El formato express de Carrefour será uno de los más afectados.

Promociones bancarias por día

Así es el esquema de promociones bancarias organizado por día de la semana:

Lunes: Club La Nación

  • 15% de descuento

  • Sin tope

  • Hasta tres cuotas sin interés

  • Pagando en cuotas

  • No requiere tarjeta

Martes: Tarjeta Mi Carrefour Crédito

  • 20% de descuento.

  • Sin tope.

  • Descuento aplicado en el acto.

Miércoles: Cuenta DNI

  • 10% de descuento.

  • Sin tope.

  • Acumulable con todas las promociones.

Banco Patagonia

  • 20% de descuento.

  • Con tarjeta de débito.

  • En un pago con tarjeta de crédito Visa.

  • Tope mensual: $12.500.

Banco Nación (pagando con MODO)

  • 30% de descuento.

  • Con tarjetas de crédito Visa y Mastercard.

  • Vigencia semanal.

  • Tope: $12.000.

Jueves: Mercado Pago

  • 15% de descuento en toda la compra.

  • Acumulable con todas las promociones.

  • Sin tope.

  • Reintegro inmediato pagando con dinero en cuenta.

Sábado y domingo: Carrefour

  • 10% de descuento en toda la compra.

  • Acumulable con todas las promociones.

  • Sin tope.

Beneficiarios de ANSES

  • 15% de descuento si cobran en su cuenta de Mercado Pago.

  • Tope mensual: $20.000.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias