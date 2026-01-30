Cómo renovar los elementos de tu cocina con las ofertas de estos supermercados

Aprovechá hasta 50% de descuento en ollas, sartenes antiadherentes, cacerolas y equipos eléctricos en Carrefour, Jumbo y Coto.

Las promociones están disponibles tanto en la tienda online como en las sucursales físicas de los supermercados.

Si pensás renovar tu cocina sin gastar de más, esta última semana de enero se convirtió en el momento ideal para hacerlo. Las principales cadenas de supermercados del país lanzaron grandes descuentos que, en algunos casos, superan el 50% .

Carrefour, Jumbo y Coto ofrecen utensilios, ollas, sartenes, arroceras y equipos eléctricos a mejores precios, con opciones de pago en cuotas sin interés y beneficios adicionales abonando con ciertas tarjetas bancarias o billeteras virtuales. ¡Descubrílas!

La cadena francesa ofrece una amplia variedad de descuentos que van del 22% al 35% en artículos de cocina. Entre las ofertas más destacadas se encuentran la olla con tapa de vidrio Pratika Tefal con un 30% de ahorro, disponible por $50.330 , y la olla Tefal Duetto de 24 cm queda en $87.430 .

Para quienes buscan ollas eléctricas , la marca Gadnic está presente con varios modelos: la arrocera RM1000 de 700 W y 1,8 litros tiene un 23% de descuento ( $67.399 ), mientras que el equipo a presión HD100 de 6 litros se consigue a $204.814, y la Blaupunkt Quick Cook 7 de 5,7 litros y 1200 W a $178.199.

En el segmento de dispositivos de hierro y cacerolas especiales , la Aston de 24 cm con recubrimiento antiadherente se ofrece con 35% de descuento a $44.671, y la cacerola Feuer enlozada de 25 cm baja a $165.589 , con 33% de ahorro.

Los consumidores pueden acceder a cuotas sin interés en productos seleccionados con Mi Carrefour Crédito, y la disponibilidad incluye tanto compras online como en sucursales físicas.

carrefour.jpg

Jumbo

Jumbo se concentra en ollas de aluminio forjado, multifunción y modelos más tradicionales, con descuentos del 40% y posibilidad de pagar en hasta tres cuotas sin interés con la tarjeta del supermercado.

Entre los productos destacados está la olla de 24 cm de aluminio forjado Wood Krea, con precio final de $43.655, frente a un valor regular de $72.759. La versión de 20 cm queda en $34.431, y otras de la firma Krea presentan precios finales de $67.215 y $54.359 según el tamaño.

También están disponibles modelos multifunción como la olla Multiflon de 26 cm, con 40% de descuento a $59.970.

Todas las ofertas están sujetas a stock y vigencia limitada, disponibles tanto en locales físicos como en la tienda online de Jumbo, que detalla condiciones de financiación y precios actualizados.

ollas

Coto

Coto concentra su oferta en sartenes, woks y cacerolas antiadherentes, especialmente de la marca Multiflon. Los descuentos van del 30% en la mayoría de los productos, y en algunos casos alcanzan el 50%.

Entre los destacados se encuentra el wok Línea Gourmet Multiflon de 28 cm con 50% de ahorro, disponible por $23.999,50. Las sartenes de 24 y 26 cm Línea Gourmet Multiflon tienen un precio final de $16.799 y $20.999, respectivamente, y la cacerola con mango Home Design Multiflon de 18 cm queda en $30.099,30.

La firma también ofrece baterías completas de cocina: el set de cuatro piezas Línea Daily se encuentra a $83.999,30, mientras que la de la Línea Gourmet queda en $104.999,30, ambos con rebajas del 30%.

set ollas

La cadena incluye opciones de financiación para determinadas compras, y estas ofertas están disponibles en locales físicos y en la tienda online.