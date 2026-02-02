¡Oferta imperdible! Estos dos supermercados venden bicicletas a mitad de precio y con cuotas + Seguir en









Dos cadenas lanzaron propuestas con grandes rebajas y financiación sin interés para quienes buscan un nuevo rodado.

Las bicicletas con descuento están por tiempo limitado. Pixabay

La bicicleta se volvió un medio de transporte fundamental para muchos argentinos. Sin gastar mucho en su mantenimiento, sirve para moverse por la ciudad, trabajar, entrenar o disfrutar del aire libre. Por eso cuando aparecen ofertas con grandes rebajas, más personas pueden acceder a un rodado por primera vez.

En este contexto, dos supermercados conocidos arrancaron con ofertas especiales a través de sus tiendas online. Hay modelos para chicos y adultos, con alternativas de financiación que alivian el bolsillo. Pero hay que tener en cuenta que la oferta es por tiempo limitado.

Bicicletas Seguros Movilidad Urbana Oferta de Bicicletas Coto La cadena Coto lanzó una selección amplia con rebajas que llegan hasta el 50% según el modelo. El catálogo incluye bicicletas infantiles y versiones de montaña pensadas para adultos:

Bicicleta Balanceo Box 12: $42.699 con 30% de descuento.

con 30% de descuento. Bicicleta infantil con ruedas Box Unilam 12: $54.999 con 50% de descuento.

con 50% de descuento. Bicicleta infantil con ruedas Paw Control 12: $134.999 con 25% de descuento.

con 25% de descuento. Bicicleta Mountain Bike Bt1 SPX26 Rojo y Blanco: $336.750 con 25% de descuento.

con 25% de descuento. Bicicleta Mountain Bike Bt5 SPX29 Verde: $336.750 con 25% de descuento. Las compras se realizan de forma online y algunos productos se envían solo a domicilio, sin retiro en sucursal.

Oferta de bicicletas Carrefour En Carrefour, las rebajas varían entre el 20% y el 40% y alcanzan a bicicletas de acero y aluminio, con distintas configuraciones. A continuación, algunos ejemplos disponibles en su tienda digital:

Bicicleta de paseo infantil 12 Infanti con cantimplora: $89.000 con 20% de descuento.

con 20% de descuento. Bicicleta de paseo 12 GTS con accesorios: $91.000 con 20% de descuento.

con 20% de descuento. MTB Jeico F1 rodado 29, 21 velocidades: $263.000 con 32% de descuento.

con 32% de descuento. Mountain Bike GTS 29 con transmisión Shimano: $280.000 con 25% de descuento.

con 25% de descuento. MTB Jeico S1 de aluminio rodado 29: $272.000 con 32% de descuento. Algunos modelos se venden al contado con envío incluido, mientras que otros permiten financiar la compra en hasta 12 cuotas sin interés. Lo que tenés que saber antes de comprar Antes de comprar, te conviene revisar el stock disponible en tu zona, ya que puede variar según el domicilio. También es fundamental chequear las condiciones de pago, porque no todos los productos aceptan los mismos medios ni la misma cantidad de cuotas. Otro punto importante pasa por el tipo de uso. No es lo mismo una bicicleta para paseos cortos que una pensada para cualquier tipo de terreno o para hacer deporte. Las promociones están por tiempo limitado y los precios pueden cambiar sin previo aviso.

