El Tesoro de EEUU quiere que el nuevo presidente de la Reserva Federal pueda "examinar toda la organización"

El secretario del Tesoro estadounidense lidera la búsqueda del nuevo presidente de la autoridad monetaria. Aunque aseguró que buscan preservar la independencia del banco central.

Bessent planteó que el nuevo presidente de la Fed "debe estar muy en sintonía con el pensamiento a futuro".

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, delineó el perfil del próximo presidente de la Reserva Federal (Fed), mientras se intensifican los ataques de la administración de Donald Trump sobre el actual, Jerome Powell. Enfatizó que el candidato debe ser capaz de "examinar toda la organización" debido a que la institución expandió sus atribuciones más allá de la política monetaria tradicional.

En una entrevista publicada este lunes, Bessent precisó que el nuevo jefe de la Fed debe reunir tres características fundamentales: "Es alguien que tiene que tener la confianza de los mercados, la capacidad de analizar datos económicos complejos", señaló el funcionario en declaraciones a la prensa japonesa.

La tercera cualidad es bastante ilustrativa del enfoque que busca la administración Trump para el banco central. "También es alguien que debe estar muy en sintonía con el pensamiento a futuro, en contraposición a confiar en los datos históricos", subrayó Bessent, sugiriendo un cambio de paradigma en el manejo de la política monetaria.

Trump Jerome Powell (1).jpg La administración de Trump busca desplazar a Powell de la Fed. Una búsqueda en marcha Según fuentes consultadas por Reuters, Bessent está liderando activamente la búsqueda del sucesor de Powell. La lista de candidatos incluye tanto a un consultor económico de larga trayectoria como a un expresidente regional del sistema de bancos centrales estadounidense.

Sin embargo, el secretario del Tesoro fue cuidadoso al abordar la tensión entre las expectativas presidenciales y la autonomía institucional del banco central. "Mientras el mandatario da a conocer su opinión, al final del día, la Fed es independiente", declaró.

El proceso de selección del nuevo presidente de la Fed será observado de cerca por los mercados financieros globales, considerando el rol central que desempeña la institución en la estabilidad del sistema financiero internacional.