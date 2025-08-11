Asistentes gerontológicos: el oficio que crece para acompañar a los adultos mayores







La demanda de cuidadores formados aumenta en Argentina para acompañar a personas mayores con respeto, empatía y técnicas especializadas.

Cada vez más gente se vuelca al cuidado de personas mayores.

El envejecimiento acelerado de la población argentina impulsa la necesidad de asistentes gerontológicos capacitados, que no solo cuidan sino que acompañan con una mirada técnica y humana. Estos profesionales trabajan para promover la autonomía y el respeto por los derechos de las personas mayores, tanto en sus hogares como en instituciones.

La oferta educativa para formarse como asistente gerontológico es cada vez más amplia y accesible. El Registro Nacional de Cuidadores Domiciliarios, por ejemplo, ofrece cursos gratuitos para mayores de 18 años con primaria completa, que incluyen prácticas y certificación nacional.

WhatsApp Image 2025-08-11 at 11.50.11 La capacitación técnica y humana es clave para promover la autonomía y dignidad de las personas mayores. En la Ciudad de Buenos Aires, la Ley 6571 propone un curso semestral semipresencial que aborda envejecimiento, síndromes geriátricos, normativas y prácticas comunitarias. Además, la Unión Argentina de Prestadores de Servicios Gerontológicos brinda formación virtual certificada en todo el país, con contenidos que van desde técnicas de comunicación hasta el manejo de enfermedades comunes en la vejez.

Testimonios de expertas: empatía y técnica para cuidar con dignidad Noemí Bedia, enfermera y responsable del área de Enfermería y Asistentes Gerontológicos de Edificio Manantial, destaca que la formación debe incluir conocimientos sobre el proceso de envejecimiento y habilidades prácticas como movilización segura, higiene y primeros auxilios. “Es importante desarrollar habilidades prácticas para una movilización segura, higiene personal, detectar signos de alarma y primeros auxilios”, señaló. También resalta la importancia de la escucha activa, la paciencia y el respeto por la autonomía de la persona cuidada.

WhatsApp Image 2025-08-11 at 11.50.10 El Registro Nacional de Cuidadores Domiciliarios ofrece cursos gratuitos con certificación nacional para quienes deseen formarse. Para Natalia Godoy, vicepresidenta de la Unión Argentina de Prestadores de Servicios Gerontológicos, capacitar desde un modelo centrado en la persona garantiza mejores servicios y dignidad. “Capacitar desde el modelo de atención centrada en la persona —aprendiendo movilización segura, señales de alerta, comunicación empática y respeto por la autonomía— garantiza no solo mejores servicios, sino dignidad y un mejor envejecer”, expresó. Subrayó la necesidad de que las políticas públicas y las instituciones visibilicen estas formaciones como pilares de una sociedad solidaria.

WhatsApp Image 2025-08-11 at 11.50.13 Profesionales destacan la importancia de la escucha activa, la paciencia y el respeto en el cuidado gerontológico. Bea Álvarez, licenciada en Comunicación y gerontóloga, explica que el asistente acompaña en las actividades diarias, desde ir al médico hasta la higiene personal, cubriendo grados de vulnerabilidad. Según Bedia, la filosofía de atención centrada en la persona implica respetar la singularidad de cada individuo, sea en domicilio o residencia. “Si no hay amor y empatía es imposible realizar nuestro trabajo”, concluyó, destacando que esos valores son esenciales para esta labor. Además, para quienes prefieren el cuidado en el hogar, la app Cuidarlos ofrece una plataforma digital para gestionar cuidadores calificados y tomar cursos especializados, facilitando un cuidado profesional y afectivo sin salir de casa.

