El Gobierno digitaliza la entrega de medicamentos en farmacias y elimina registros en papel

La medida fue oficializada por el Ministerio de Salud mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial. Se habilita la validación digital de pacientes, se incorporan nuevos controles al momento del retiro y las farmacias tendrán 180 días para adecuar sus sistemas.

La normativa reconoce como válidos el token digital y otros mecanismos equivalentes de identificación electrónica.

La entrega de medicamentos en farmacias ingresará en una nueva etapa de digitalización tras una decisión del Gobierno nacional que elimina el uso de registros en papel y establece mecanismos electrónicos para validar la identidad de los pacientes al momento de retirar tratamientos.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 638/2026 del Ministerio de Salud , publicada este viernes en el Boletín Oficial , y obliga a las farmacias a implementar sistemas de gestión con herramientas digitales para registrar y validar cada acto de dispensa de medicamentos ambulatorios.

La normativa reconoce como válidos el token digital y otros mecanismos equivalentes de identificación electrónica , siempre que sean emitidos por plataformas que cuenten con sistemas de registración y autenticación de usuarios.

Además, el nuevo esquema contempla que los medicamentos puedan ser retirados por una persona distinta al paciente. Para esos casos, se aceptará una autorización o credencial digital delegada por el titular de la receta. Sin embargo, las farmacias deberán solicitar y registrar el documento de identidad de quien efectivamente retire los productos, ya sea el paciente o un tercero autorizado.

Otro de los cambios incorporados por la resolución es la obligación de conservar de manera digital la información vinculada a la facturación de cada entrega. Según la norma, esos datos deberán quedar resguardados para servir como respaldo ante eventuales auditorías, reclamos o controversias.

Verano medicamentos Freepik Otro de los cambios incorporados por la resolución es la obligación de conservar de manera digital la información vinculada a la facturación de cada entrega. Freepik

La iniciativa busca completar la integración del sistema de receta electrónica, unificando la información desde la prescripción médica hasta la entrega final del medicamento. En ese sentido, el texto destaca la necesidad de contar con datos actualizados y centralizados para garantizar la trazabilidad, la interoperabilidad de la información y la seguridad de los pacientes.

La resolución establece un plazo de hasta 180 días corridos para que las farmacias realicen las adecuaciones técnicas y operativas necesarias. Asimismo, dispone que el nuevo esquema alcance a todos los organismos y entes que se encuentren bajo la órbita del Ministerio de Salud o sujetos a su fiscalización.

La medida entrará en vigencia al día siguiente de su publicación y el Gobierno invitó a las provincias a adherir al nuevo sistema digital de dispensa de medicamentos.

La ANMAT dejó sin efecto la baja de una droguería habilitada para distribuir medicamentos entre provincias

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dejó sin efecto la baja de la habilitación de Droguería Alto Valle, una empresa radicada en General Roca, Río Negro, que se encuentra autorizada para realizar tránsito interjurisdiccional de medicamentos y especialidades medicinales.

La medida fue oficializada mediante la Disposición 3018/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial, y revierte una decisión adoptada en febrero de este año, cuando el organismo había cancelado la habilitación de la firma por considerar que su certificado de cumplimiento de buenas prácticas se encontraba vencido y sin trámite de renovación presentado.

Según surge de la resolución, la titular de la empresa, Patricia Elizabeth Franzini, solicitó una revisión de la medida y argumentó que el proceso de renovación había sido iniciado oportunamente ante la ANMAT.