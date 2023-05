Elecciones 2023: candidatos sin planes claros para superar la crisis económica

“El país aún no entró en el proceso de transición política, pero estamos en plena transición económica. Esta situación se ha originado por la existencia de un gobierno en extrema debilidad que no ha podido o no ha sabido resolver la crisis que heredó sino, más bien, la agravó, pero, también por las medidas coyunturales que adopta que cada vez tienen menos éxito si es que tienen alguno. Es decir, tenemos un gobierno que ya no despierta expectativas para la superación de la crisis”, aseguró el ex secretario de Comercio, Pablo Challú.