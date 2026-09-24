EMAE: el INDEC publica el dato de actividad económica de julio y los analistas anticipan una caída + Agregar ámbito en









Luego de un junio al alza, las proyecciones privadas calcularon que la economía sufrió un nuevo retroceso en julio. Esta tarde se conocerá el dato oficial.

La actividad metalúrgica creció en febrero, pero arrojó importantes bajas en sectores como fundición (-14,1%) y autopartes (-3,9%).

El INDEC publicará este jueves por la tarde el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) correspondiente a julio, el principal dato oficial para conocer el estado de la economía antes de la publicación del PBI del tercer trimestre. Las estimaciones privadas apuntan a que la actividad sufrió un retroceso en el séptimo mes del año.

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En el EMAE de junio se registró una suba de 0,8% mensual desestacionalizada y un incremento de 2,7% interanual. En el primer semestre del año la economía anotó tres meses negativos y tres positivos. Mientras, en términos trimestrales hubo una suba de 0,7% desestacionalizada en el primero y una caída de 0,6% en el segundo.

Se trata de una volatilidad que los economistas denominan coloquialmente "efecto serrucho", debido a la alternancia constante de meses de crecimiento y meses de contracción. Esta dinámica impide que la recuperación se consolide en una tendencia sostenida, creando un patrón de "sube y baja" mensual que recuerda a los dientes de una sierra.

El Ministerio de Economía estimó que la economía crecerá 3% en 2026, por encima de las expectativas del mercado. Las proyecciones del mercado El centro de estudios Orlando Ferreres & Asociados marcó para julio una caída de 0,9%. "Ocho de los once sectores muestran cifras anuales positivas, con Intermediación financiera, Minas y canteras, y Construcción quedando como los sectores de mayor suba de julio. Entre las caídas se destacan el Comercio y el sector del agro, donde la baja de la ganadería toma mayor peso por la menor incidencia de la agricultura durante el tercer trimestre", señaló.

En tanto, la consultora LCG estimó que en julio la actividad económica registró una caída respecto de junio de 0,8% desestacionalizado, siendo industria y comercio los sectores que empujaron la baja de ese mes.

Mismo porcentaje de caída mensual estimó Eco Go, que destacó una generalizada a nivel sectorial: bienes retrocedieron 1,3% mensual y servicios 1%, mientras los impuestos avanzaron 0,8%. Solo se destacaron pesca y minas y canteras en tanto comercio, agrícola, industria y construcción volvieron a retroceder. Desde la demanda, todos los componentes cayeron: la inversión cayó 6% mensual, seguida de importaciones (-1,7%), consumo (-1,2%) y exportaciones, con un retroceso de 1%. Para Equilibra, por su parte, descenso de la actividad fue del 0,5%. "La dinámica de serrucho se consolida: desde febrero de 2025 la actividad cayó en 10 de 17 meses", apuntaron desde la consultora. Desagregado el dato, la actividad económica no primaria cayó 0,5% mensual desestacionalizada, acumulando cuatro descensos consecutivos al hilo, según su medición. Por el lado de los sectores primarios (agro, energía, minería y pesca), calcularon que en julio cayeron 0,8% mensual desestacionalizado producto fundamentalmente de la contracción de pesca. Para el resto del año, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central prevé que el 2026 cierre con una expansión del PBI del 2,1%, lejos del 3,5% que las consultoras estimaban a comienzos de este año. Sin embargo, el Gobierno mantiene el optimismo y pronosticó un avance del PBI de 3% en el Presupuesto 2027.