Emergentes: fuerte aumento de la entrada de capitales en julio

Por segundo mes consecutivo, en julio pasado los flujos netos de capitales de no residentes hacia los mercados emergentes registraron un notorio crecimiento, lo que permite vislumbrar que se alejan los fantasmas de cierta reversión en la tendencia tras la caída de mayo. Según el relevamiento del IIF el mes pasado los valores de los emergentes atrajeron alrededor de u$s36.500 millones, lo que implica un aumento del 128% respecto del mes anterior. No es un dato menor sobre todo porque es el período que precede al reciente tsunami japonés gestado por el desarme del "carry trade" global y los temores de una recesión en EE.UU. Con la estimación de julio el flujo neto de capitales de no residentes hacia activos de mercados emergentes acumulado en lo que va del año supera los u$s146.500 millones.