Empleo formal privado: estiman que puede seguir creciendo (aunque a un ritmo menor)

Para junio, de acuerdo con la información relevada por la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) en los principales centros urbanos del país, “el nivel de empleo privado registrado en empresas de más de 10 personas ocupadas se incrementó un 0,3% con relación al mes pasado”. “De este modo, se advierte en este último mes una aceleración en el crecimiento intermensual del empleo. En el mes de junio, la totalidad de los sectores de actividad mostraron crecimiento del empleo, destacándose Construcción, Industria manufacturera, y Servicios financieros y a las empresas”, se explicó en el estudio.

Empleo: qué puede pasar hacia adelante

El freno en el nivel de actividad puede ser un condicionante para que el crecimiento del empleo formal privado se sostenga. Aunque, según proyectaron analistas consultados, la tendencia podría continuar siendo alcista, aunque a un ritmo menor.

“Lo que venimos viendo es que está amesetada la actividad, sin embargo, se generan puestos de trabajo adicionales. La explicación de eso probablemente tenga que ver con el comportamiento particular de cada uno de los sectores. Los sectores que vienen generando mayoritariamente puestos de trabajo son la industria, la construcción y el comercio, y se le puede sumar hoteles y restaurantes”, explicó a Ámbito Hernán Letcher, director del CEPA.

“Diría que esos rubros están en condiciones de sostener el crecimiento. La construcción, sin dudas; la industria mostró guarismos positivos a pesar del problema de los dólares, con lo cual podría aspirar a continuar en parte este proceso; el comercio y la hotelería están más asociados al poder adquisitivo, pero en el último tiempo el nivel de actividad o de ventas se sostuvo en estos sectores”, agregó Letcher, quien concluyó: “Me da la impresión de que todavía algún margen hay para continuar creciendo. Siempre y cuando la evolución de la actividad se sostenga en estos niveles y no tenga una tendencia a la caída”.

Por su parte Sergio Chouza, director de la consultora Sarandí, analizó: “El principal determinante del empleo en Argentina es la actividad. Cuando la producción y las ventas están firmes, independientemente de la modalidad del trabajo, a diferentes velocidades y con diferentes elasticidades, crece el empleo en todos los segmentos”.

“A tono con eso, se tiende a pensar que en un contexto en el cual la vitalidad del ciclo económico empieza a menguar por la falta de dólares y también por la incertidumbre electoral, la tasa de crecimiento, la velocidad de aumento del empleo, que venía siendo bastante significativa tanto en el segmento informal como en el privado registrado, va a menguar. Se va a ir estabilizando en niveles más bajos”, remarcó Chouza.

De todas formas, en ese escenario, subrayó: “Creo que todavía no hay una hipótesis de crisis económica inminente que pueda dar lugar a un colapso en las ventas, en los volúmenes de producción y comercialización. Entonces, no creo que se pueda revertir la curva alcista a corto plazo. Pero sí me parece que la velocidad de crecimiento va a ser mucho más reducida en los próximos meses. Y, de cara a 2024, cuando se defina cuál va a ser el programa económico del próximo Gobierno y sus efectos sobre el ciclo económico, ahí sí va a haber una previsión mucho más clara para los empresarios respecto de cómo manejar su planta de personal”.