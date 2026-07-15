La alocada celebración de Bangladesh luego del triunfo de Argentina frente a Inglaterra en el Mundial 2026 + Agregar ámbito en









Los videos de los festejos comenzaron a circular rápidamente en las redes sociales y volvieron a demostrar el fenómeno que genera la Scaloneta alrededor del mundo.

Bangladesh celebró el triunfo de Argentina frente a Inglaterra en el Mundial 2026. Agencia EFE

El triunfo agónico de la Selección Argentina frente a Inglaterra para sellar la clasificación a la final del Mundial 2026 también se sintió en Bangladesh. Miles de personas celebraron este miércoles en Daca la victoria de la Albiceleste con camisetas, banderas y cánticos que acompañaron una madrugada cargada de emoción.

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Los videos de los festejos comenzaron a circular rápidamente en las redes sociales y volvieron a demostrar el fenómeno que genera la Scaloneta alrededor del mundo. La distancia de más de 16.000 kilómetros con Argentina no impidió que la clasificación se viviera como una victoria propia.

Uno de los principales puntos de reunión fue el campus de la Universidad de Daca, donde los simpatizantes siguieron el encuentro mediante una pantalla gigante. El lugar se transformó en una tribuna abierta durante los 90 minutos.

MIRÁ CÓMO SE FESTEJA EN BANGLADESH.



EMOCIONANTE. https://t.co/I7DEjNIE4B — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 15, 2026 La relación entre Argentina y Bangladesh y la rivalidad con Inglaterra La relación de los aficionados bangladesíes con el fútbol argentino tiene varias décadas. La admiración creció durante la época de Diego Maradona y se renovó con la carrera de Messi. En cada Copa del Mundo, balcones, comercios y avenidas vuelven a cubrirse de celeste y blanco.

No obstante, ese fanatismo tiene su origen fuera de las canchas. El país fue parte del Imperio británico durante casi dos siglos, primero como integrante de la India colonial y luego dentro del complejo proceso que derivó en la creación de Pakistán Oriental tras la partición de 1947.

Uno de los episodios más dramáticos que provocó esta colonización fue la hambruna del 1943, que provocó millones de muertes durante la administración británica y todavía ocupa un lugar central en la memoria histórica del país. Por eso, 55 años después de su liberación, todavía existe un gran resentimiento hacia Inglaterra, y encontraron en Argentina un país del cual identificarse por su pasado con los británicos. Durante este Mundial, la Universidad de Daca organizó reuniones públicas para acompañar cada presentación argentina. El embajador argentino en Bangladesh, Marcelo Carlos Sessa, participó de uno de esos encuentros durante el partido contra Austria.

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