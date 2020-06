Director de Vicentin: "Seguimos en conversaciones para sumar un socio estratégico"

P.: El escrito también hace referencia a un llamativo entrecruzamiento de sociedades dentro del Grupo Vicentin y que una sociedad uruguaya tendría el 50% del holding

M.P.: Hoy la que está concursada es Vicentin SAIC, eso está claro y es una persona jurídica independiente. Esta firma tiene una sucursal en Uruguay que consolida resultados con Argentina, por lo tanto paga impuestos en la Argentina. Después Vicentin Paraguay es otra sociedad. También hay otras empresas que tienen accionistas en común con Vicentin Argentina, pero a su vez tienen de accionistas a otros grupos. Son todas empresas independientes.

P: Entonces es erróneo el dato que en los últimos años varias de esas empresas derivaron su capital social a sociedades del Uruguay.

M.P.: El escrito que presenta la IGPJ, nombra a la web de la empresa e incluso firmas que vendimos tiempo atrás. Habla todo el tiempo de supuestos, pero sin datos sólidos. La verdad es que me gustaría que las aclaraciones las den quienes hicieron ese escrito. Yo no puedo ponerme a aclarar cosas que no sé de dónde salen, no encuentro los fundamentos.

P.: Con el concurso de acreedores en marcha y propuestas de compra que no se concretaron, ¿en qué trabaja el directorio para levantar el funcionamiento de la empresa?

M.P.: Seguimos trabajando con el mismo objetivo que es solucionar las deudas de la empresa y viendo todas las opciones que se presentan. El lunes estuve charlando incluso con un posible grupo inversor que pidió información para seguir avanzando en el estudio de la empresa ya que están elaborando alternativas. Todo lo que pasó en los últimos días frenó y enrareció el panorama, pero la idea es seguir sumando actividades y continuar buscando algún socio estratégico que nos ayude a encontrarle la solución definitiva para este problema.

P: ¿Siguen entonces en conversaciones con Glencore, Allaria Ledesma, con todas?

M.P.: Si, seguimos charlando con todos y también pensamos que la alternativa de estudiar una propuesta con YPF es también importante, es lo que pretendíamos desde principio de año. Ahí hay muchas sinergias para aprovechar, porque YPF tiene un activo muy interesante por los granos que origina a partir de los canjes de insumos. Hoy esa soja la está moliendo en Cofco, la empresa china, cuando lo podría hacer en una empresa argentina como Vicentin.