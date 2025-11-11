Empresas de economía del conocimiento refuerzan su agenda en EEUU con el objetivo de triplicar exportaciones

En un clima de mayor confianza internacional tras las legislativas, el sector de la Economía del Conocimiento mantuvo reuniones en Nueva York y Washington en busca de inversiones.

Una delegación de Argencom viajó a EEUU en busca de inversiones para la economía del conocimiento.

Pasada las elecciones legislativas y con un nuevo impulso optimista hacia la Argentina, las empresas salen a atraer inversiones al exterior . En los últimos días, Argencon , la entidad que reúne a las principales compañías de la Economía del Conocimiento viajó hacia Nueva York y Washington D.C. con el objetivo de afianzar la cooperación tecnológica con EEUU en el afán de triplicar exportaciones y alcanzar los u$s30.000 millones en los próximos años.

La delegación estuvo compuesta por CEOs y líderes de empresas como Accenture, PwC, EY, INVAP y Baufest, acompañados por el presidente de Argencon, Sebastián Mocorrea , y el director ejecutivo de Desarrollo, Leandro Mora Alfonsín . También participaron representantes del Ministerio de Economía y de la Cancillería, encabezados por el subsecretario de Economía del Conocimiento, Santiago Pordelanne , y funcionarios del área de Relaciones Económicas Internacionales.

La agenda en busca de inversiones, sin embargo, comenzó antes en Nueva York con un desayuno en el Council of the Americas, donde inversores y empresarios estadounidenses analizaron junto a la comitiva argentina las oportunidades de expansión y los desafíos del actual contexto económico. Luego, el grupo participó de una mesa de trabajo en el Center for Global Enterprise, presidido por el ex CEO de IBM, Sam Palmisano, en la que se debatió la evolución del comercio global de servicios tecnológicos.

Ya en Washington, la delegación fue recibida en la Embajada Argentina durante el encuentro “Argentina Delivers: Professional and Technology Services Delivered from Argentina”, una iniciativa conjunta entre Argencon y la Cancillería para promover al país como destino competitivo para nuevos centros de servicios globales.

Uno de los momentos más destacados de la misión fue el diálogo con la National Artificial Intelligence Association (NAIA), donde se discutió el potencial de Argentina como hub de inteligencia artificial . Participaron el embajador Alejandro “Alec” Oxenford y Felipe Millon , Head of Government Go To Market de OpenAI . También hubo reuniones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Information Technology and Innovation Foundation (ITIF) y el Americas Institute de Georgetown University, centradas en cooperación tecnológica, formación de talento y políticas públicas.

Un socio estratégico para EEUU

A lo largo de los encuentros, los representantes del sector detallaron la visión de la Economía del Conocimiento argentina, que combina talento profesional, infraestructura tecnológica y afinidad cultural con el mercado norteamericano.

“Argentina está en la agenda estratégica de Estados Unidos en la región. Encontramos optimismo y confianza en el sector privado. Nuestro país tiene todo para ocupar un rol protagónico en la nueva economía global”, afirmó Mocorrea.

La misión institucional se articuló alrededor de tres objetivos principales:

1. Camino hacia los u$s30.000 millones en exportaciones. Se presentó el plan para triplicar las ventas externas del sector, con foco en digitalización, innovación y cooperación bilateral en inteligencia artificial.

2. Argentina como destino competitivo para centros de servicios globales. A través del programa Argentina Delivers, se promocionaron las ventajas del país para nuevas operaciones internacionales: capital humano calificado, creciente estabilidad institucional y fuerte compatibilidad cultural con EEUU.

3. Liderazgo en inteligencia artificial y tecnología aplicada. Las empresas argentinas destacaron su capacidad para liderar proyectos en la frontera tecnológica y promover el uso responsable de la IA en sectores productivos, energéticos y sociales.

El embajador argentino Alec Oxenford junto a Sebastián Mocorrea (Argencon) y Santiago Pordelanne (Subsecretaría de Economía del Conocimiento) durante la apertura del panel de CEOs en la Embajada argentina El embajador argentino y la comitiva que viajó a EEUU

Las exportaciones de la economía del conocimiento

Según el informe Argenconomics, las exportaciones de servicios basados en el conocimiento alcanzaron u$s9.685 millones entre julio de 2024 y junio de 2025, un récord histórico y un crecimiento del 20,8% interanual. La industria ya es la tercera fuente de divisas del país y uno de los motores de empleo calificado.

Este viaje ocurre la designación de Pablo Quirno en la Cancillería, quien estará enfocado, según sus palabras, en "atraer inversiones y aumentar el comercio".

En esta línea, el viaje de Quirno a Washington este miércoles tiene como objetivo avanzar en la negociación de un nuevo esquema de acceso al mercado estadounidense. A diferencia de su gira previa, centrada en atraer inversiones y participar de foros empresariales, esta misión busca profundizar aspectos técnicos del acuerdo comercial en discusión: la ampliación de la cuota de carne —que podría cuadruplicarse— y la definición de cupos sin arancel para exportaciones de acero y aluminio. Su presencia en la capital norteamericana apunta a destrabar y afinar los detalles regulatorios que determinarán el alcance final del entendimiento bilateral.