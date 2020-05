Línea de crédito a 24% se extiende para sueldos de abril y mayo

Asimismo, detallaron que el crédito tiene una tasa fija del 24% por un año con un período de gracia de tres meses y, como requisito, las empresas deberán contar con el certificado MiPyME, cuyo trámite se inicia en la web de AFIP y es otorgado por el Ministerio de Desarrollo Productivo.

Por otra parte, puntualizaron que los créditos tendrán el respaldo del Fondo de Garantías Argentino (FoGar) que el Gobierno otorgará a las entidades financieras para que las pymes puedan acceder a ellos.

“Para las empresas medianas pertenecientes a los tramos 1 y 2, se les dará una garantía del 25% del capital otorgado por la entidad financiera; y para las micro y pequeñas empresas, incluidos los monotributistas, se les otorgará un aval del 100% del capital aprobado por el banco”, informaron desde el ministerio encabezado por Matías Kulfas.

De esta manera, detallaron que “los bancos acordaron un cupo de $92.000 millones para garantizar los créditos a las pymes y queda un remanente de otros $28.000 millones que están disponibles en el FoGAr para extender los avales”. “La posibilidad de garantizar este tipo de créditos con el FoGAr finaliza el 30 de junio”, aseguraron desde el ministerio.

Desde el inicio de la cuarentena, la cantidad de dinero otorgada en el marco de los créditos con tasa del 24% para pagar salarios alcanzaron los $140.634 millones, mientras que al jueves pasado (últimos registros disponibles del BCRA) quedaban pendientes de aprobación otros $23.155 millones: esa cifra representa el 77% del total destinado por el Gobierno en un principio para tal fin. Con los créditos se asistió a cerca de 25.000 MiPyMEs.

Complicaciones

Según una encuesta realizada por la Unión Industrial Argentina (UIA), sólo dos de cada diez empresas lo recibieron. El relevamiento, realizado entre 1.329 firmas de diversas actividades y regiones, arrojó que sólo el 20,2% accedió a los préstamos al 24%, mientras que al 57,1% se lo rechazaron y el 22,7% ni siquiera intentó tomarlo.

Es así que para el 22,5% de las empresas encuestadas, el principal inconveniente fue que recibieron un monto inferior a lo declarado en el formulario 931, referido a las cargas sociales; al 11,8% el banco les dijo no tener operativa la línea, al 10,6% se les pidió una cantidad de datos “que no pudieron presentar” y el 8,5% tuvo problemas para contactarse con la entidad. También se adujo inconvenientes para cumplir con la exigencia de las garantías, mientras otro porcentaje menor recibió fondos para el pago de cheques y no para el pago de los salarios.