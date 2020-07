Morosidad de empresas siguió aumentando pese al "ayudín" del BCRA

P08_MOROSIDAD 2x7.jpg

Lo cierto es que con esta medida de estirar los criterios 60 días (normal o “1” era hasta 29 días, el “2” era hasta 60 días, más de 90 días era “3”) se tiene ahora que “normal” es hasta 90 días de mora, o sea, por más que se atrase en el pago de una cuota sigue siendo “1”. El plazo de 60 pasó a 120 y el de 90 a 150 días y así sucesivamente. Son plazos por demás contemplativos. Pero no es ningún invento; esto mismo se hizo en la crisis de 2002 para mantener vivas las carteras y los deudores. Esto es importante porque así tanto empresas como familias cuentan con más tiempo para pagar sus deudas sin tener una mala calificación ni aparecer en el Veraz. Dado el tenor de la crisis, y lo incierto de la salida de la cuarentena, sobre todo en CABA-AMBA, no se descarta que el BCRA extienda este “ayudín” hasta fin de año si ve que la cobranza de los créditos no mejora. Pero el tener ahora 90 o 150 días para pagar el crédito en lugar de 30 días, es importante porque así los deudores pueden negociar, hacer pagos y no aparecer en el Veraz en calificación “3” evitando así situaciones de pedido de cancelación de crédito y además poder seguir teniendo otras alternativas de financiación disponibles en otras entidades.