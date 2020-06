Negocios & empresas

Certina presenta edición especial

La marca suiza de relojería Certina presenta al mercado la edición especial de su reloj DS Súper PH500M, una pieza de inmersión con historia y personalidad, gracias a su estilo de época y su esfera naranja brillante que atraen todas las miradas.

Los amantes de la buena relojería, volverán por un momento al pasado, para conocer la versión actual de un modelo inspirado en otro del año 1968. Varias de sus funciones, como la espiral de NivachronTM antimagnética y una hermeticidad de hasta 500 metros, lo convierten en el compañero perfecto bajo el agua.

Dellepiane Spirits lanza tienda online

Hoy, quedarse en casa es una medida de cuidado fundamental. Esta nueva dinámica de prevención social alienta otros comportamientos de consumo y Dellepiane Spirits se adapta a las nuevas tendencias y necesidades de los clientes e impulsa el comercio online de bebidas espirituosas lo que resulta de una gran importancia en un momento como este.

La tienda online tiene disponible todo su portfolio con más de 30 sabores de licores Tres Plumas, el gin del mediterráneo GIN Mare, uno de los rones más vendidos del mundo, Diplomático de Venezuela y de Guatemala Botrán. También dentro del portfolio se destaca el bourbon Evan Williams, los licores Luxardo, Mandarine Napoleón elaborado en Bélgica y Absente la primera marca legal de Absenta que contiene tujona, entre tantas otras firmas que pertenecen a la compañía. Los clientes podrán acceder a distintas promociones, pagar con diversos medios de pago y recibir el envío a domicilio.

Santander se une a Financial Alliance for Women

Santander Argentina, gracias a su programa Santander Women, se unió por segundo año consecutivo como miembro destacado a Financial Alliance for Women, un exclusivo consorcio internacional de instituciones financieras que se dedican a apoyar a las mujeres en diferentes roles. Con más de 60 miembros que operan en más de 135 países, Financial Alliance for Women trabaja a nivel internacional para defender la economía de las mujeres y construir programas rentables y sostenibles para el mercado de la mujer.

Banca Women, el proyecto de inclusión financiera de Santander Argentina que ya lleva un año en actividad, fue pensada para brindar servicios financieros acordes a las necesidades de crecimiento y desarrollo del segmento.

Mobil trae sus nuevos lubricantes

Mobil incorpora la nueva tecnología ILSAC GF-6 y API SP en productos de su línea de lubricantes para automóviles, Mobil Super. A partir del segundo semestre el Mobil Super Semi-sintético 10W-40 tendrá el estándar API SP, y los productos Mobil Super Synthetic 5W-30 D1 y Mobil Super Sintético 0W-20 D1 tendrán los estándares API SP e ILSAC GF-6.

pag26-mobilSuper.jpg

Para garantizar la calidad de los lubricantes para automóviles en todo el mundo, se destacan dos estándares importantes: ILSAC (Comité Internacional de Normalización y Aprobación de Lubricantes, por sus siglas en inglés) y API (Instituto Americano de Petróleo). A partir de las nuevas regulaciones para las emisiones contaminantes y con motores cada vez más pequeños y modernos, los nuevos estándares ILSAC GF-6 y API SP exigen lubricantes más avanzados que respondan a las necesidades de este nuevo escenario.

Un litro por Campana

En momentos difíciles y de tanta incertidumbre necesitamos el corazón y la energía de todos para enfrentar el Covid-19. FGC en conjunto con Puma Argentina y con el apoyo de la Municipalidad de Campana, tomó la iniciativa de colaborar con el querido Hospital Municipal San José. La misma consiste en una donación para ser aplicada a enfrentar la pandemia.

“Por cada litro de combustible que cargas en nuestra estación PUMA ubicada en la esquina de Mitre y Castelli de la Ciudad de Campana, donaremos un peso al Hospital San José. Un peso por cada litro que cargas en nuestra estación, así de fácil todos podremos ayudar al hospital”, contaron desde la marca.

Naturgy lanza la edición 2020 de Energía del Sabor

Naturgy lanza la edición 2020 de su programa de Inversión Social Energía del Sabor, que este año ha sido reformulado para poder colaborar durante la pandemia por coronavirus Covid-19.

Así, junto a la Asociación Civil Peregrina se dictará un taller de cocina en el comedor Unidos por La Sociedad, del barrio de La Cava, en San Isidro. El programa se focalizará en la capacitación en el oficio gastronómico de personal de comedores comunitarios. Las capacitaciones se dictarán a través de videos explicativos, enviados por mensajería instantánea a voluntarios del comedor de La Cava.

pag26-Naturgy edición 2020 de Energía del Sabor en versión a distancia con comunidad de La Cava2.jpg

Participarán en las mismas 60 voluntarios, quienes diariamente elaboran más de 200 raciones de comida que son distribuidas en el barrio. Los videos serán producidos entre Naturgy y Peregrina, con clases de profesores de cocina y consejos de nutricionistas para la elaboración de las viandas.

Asociación Civil Peregrina tiene como misión crear conciencia social sobre la integración del ser humano a través de la educación y el trabajo. Para ello, ofrece desde 2014 formación y acompañamiento a emprendedores, formación en competencias laborales y talleres para mejorar la calidad de vida.

Nombramiento

Galeno Seguros nombró a Carlos Piantanida como director comercial de Canales Intermediados. Se trata de un ejecutivo de larga y amplia trayectoria en la industria aseguradora. Ocupó posiciones de alta responsabilidad en compañías nacionales e internacionales, como así también cumpliendo funciones gerenciales, dentro del órgano regulador de la actividad (SSN).