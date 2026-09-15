Rusia amenazó a Polonia tras una advertencia de la OTAN: "Dejaría de existir en dos o tres días" + Agregar ámbito en









Las declaraciones rusas surgen tras afirmaciones de Polonia sobre la superioridad militar de la Alianza Atlántica y días después de un bombardeo cerca de la frontera que aumentó la tensión.

Nikolái Patrushev, asesor de Vladimir Putin, advirtió sobre las consecuencias de una eventual participación militar de Polonia en un conflicto con Rusia.

El exjefe del Servicio Federal de Seguridad de Rusia y actual asesor del presidente Vladimir Putin, Nikolái Patrushev, lanzó una dura advertencia contra Polonia y aseguró que el país "dejaría de existir en dos o tres días" si se involucrara militarmente en un eventual enfrentamiento con Moscú.

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Las declaraciones, difundidas por la agencia rusa TASS, fueron una respuesta a los dichos del viceprimer ministro y canciller polaco, Radoslaw Sikorski, quien había afirmado que los países de la OTAN cuentan con una ventaja militar significativa frente a Rusia.

Sikorski se expresó el viernes durante la conferencia Yalta European Strategy (YES), realizada en Kiev. Allí sostuvo: "Si Rusia nos atacara y nos quitáramos los guantes, creo que derrotaríamos a Rusia con bastante rapidez".

El funcionario polaco fundamentó su postura principalmente en la capacidad aérea de la Alianza Atlántica y aseguró que los países europeos que integran la OTAN reúnen unos 2.500 aviones militares.

También utilizó como referencia los ataques ucranianos contra la infraestructura energética rusa. "Tenemos una abrumadora superioridad sobre Rusia en el aire. Si los ucranianos han sido capaces de inutilizar la mitad de la capacidad de refino rusa en seis meses, nosotros podríamos hacerlo en seis semanas y paralizar la otra mitad", afirmó.

La respuesta de Rusia a las declaraciones de Polonia Patrushev rechazó la evaluación del canciller polaco y sostuvo que subestima las capacidades militares de Moscú. "Al hablar de la superioridad militar de Polonia sobre Rusia, Sikorski evidentemente no se da cuenta de que, si Polonia se sumara a acciones bélicas contra Rusia, nuestro país utilizaría todo el arsenal de sus fuerzas y medios, y el Estado polaco dejaría de existir en dos o tres días", declaró. El exjefe del FSB calificó además de "claramente amateur" el análisis de Sikorski y aseguró que las Fuerzas Armadas rusas "en ningún caso emplean plenamente su potencial" durante la ofensiva en Ucrania, al plantear que Moscú mantiene capacidades militares adicionales sin desplegar. Los dichos del canciller polaco también fueron cuestionados por la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, quien los calificó de "rusofobia cerebral". Zajárova escribió: "El ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Sikorski: 'Si Rusia atacara Polonia, ganaríamos muy rápido'". Sin embargo, esa formulación no reprodujo con precisión el planteo original de Sikorski: durante su intervención en Kiev, el canciller se había referido al poder militar conjunto de los países de la OTAN frente a Rusia, y no exclusivamente a las capacidades de Polonia en un enfrentamiento bilateral con Moscú.

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