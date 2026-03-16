En febrero, hubo un superávit primario de $1,4 billones y uno financiero de $144.421 millones

El Ministerio de Economía logró mantener los números del estado en positivo con la ayuda de las rentas de la propiedad y de otros ingresos no tributarios. Sin ello hubiera habido déficit financiero.

Con el auxilio de los ingresos que no provienen de impuestos ni de la seguidad social, el gobierno mantiene las cuentas en verde.

El Sector Público Nacional (SPN ) registró e n febrero un superávit primario de $1,4 billones y otro financiero de $144.421 millones, luego de registrar caídas de recaudación de impuestos y de la seguridad social. Los datos fueron dados a conocer por el Palacio de Hacienda.

El resultado a favor se consiguió, además del ajuste del gasto, por el incremento de ingresos del rubro Rentas de la Propiedad, que son las ganancias que dejan los fondos, bancos y empresas del Estado y por el aporte del rubro "otros ingresos no tributarios. Entre ambos aportaron poco mas de $850.000 millones.

La información oficial indica que en el mes pasado los ingresos totales del Estado nacional alcanzaron a $11,8 billones de los cuales $10,9 billones corresponden a ingresos tributarios, que incluyen la seguridad social. Esa cifra explica una caída de casi e l 9% interanual real.

Por otro lado,se computaron Rentas de la Propiedad por $346.608 millones, una cifra que representa una mejora del orden del 8,5% real en relación al año pasado . En términos nominales el rubro creció 43,2%. De ellos, las ganancias del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) subieron 62% en términos nominales hasta $69.256 millones. El resto de las rentas de la propiedad subió 39% hasta los $277.352 millones.

En tanto, el rubro "Otros Ingresos no tributarios" aportó $511.623 millones, también con una mejora nominal del 43%. En el subrubro "no tributarios" se contabilizaron $325.995 millones (+47%) y en Resto de Ingresos Corrientes $184.93 millones (+62%)-

Sigue el recorte del gasto público

En el segundo mes del año se mantuvo el recorte de gastos, para compensar la caída de recursos tributarios. Así, los gastos totales sumaron $10,4 billones, lo que implica una suba nominal del 21% pero una baja real del orden del 8%.

Los gastos corrientes se llevaron mas del 90% de las erogaciones, con $10,16 billones. De ellos, $7.1 billones fueron del gasto previsional, lo que explica una caída del orden del 6,6% real. En subsidios económicos se gastaron $554.487 millones, lo que marcó un incremento nominal del 30%. De ellos, los energéticos totalizaron $348.417 millones con una suba de 123%. Los que van dirigidos al transporte fueron $206.070 millones, lo que indica una caída nominal del 22%. Eso indica que mientras se suspendían las subas de tarifas en el primer bimestre, se subía el boleto de colectivos y trenes.

En cuanto a gastos de funcionamiento se sumaron casi $1,8 billones, en tanto que los envíos a las provincias por fuera de la coparticipación apenas sumaron $100.000 millones.

Cuál es al superavit acumulado en el primer bimestre

Según informó el Ministerio de Economía, "el SPN acumuló en los primeros dos meses del año un superávit financiero de aproximadamente 0,1% del PIB (superávit primario de aproximadamente 0,4% del PIB), reafirmando el ancla fiscal del programa de gobierno".

Es de tomar en cuenta que en enero el primario fue de $3.1 billones a los que se suman $1,4 billones de febrero, con lo cual totalizan $4,5 millones, que estaría dentro de las metas indicativas del primer trimestre según el acuerdo con el FMI.

El análisis desde el IARAF

Nadin Argañaraz, del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) señala que "del análisis de la ejecución presupuestaria base caja del Sector Público Nacional no Financiero (SPNNF) del mes de febrero, surge que los ingresos totales tuvieron una variación real interanual negativa de 9%. Esto obedece a que los ingresos tributarios tuvieron un descenso en términos reales del 10% y los no tributarios subieron un 8% real interanual".

"El gasto primario, por su parte, registró un descenso real interanual del 8,8%. Como resultado, el superávit primario de febrero 2025 de $1.565.000 millones en $ constantes de febrero 2026, se transformó en un superávit primario de $1.410.000 millones (baja real del 10%)" , indicó Argañaraz.

El economista agregó que "el gasto en intereses (excluyendo el pago de intereses capitalizados registrados por debajo de la línea) subió 10% en términos reales interanuales". "En efecto, el superávit fiscal de $413.000 millones de febrero de 2025 se transformó en un superávit de $144.000 millones en febrero de 2026, determinando una baja real interanual del 65%", indicó..