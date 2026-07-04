Obra maestra de Christopher Nolan: la enigmática película de HBO Max que vas a tener que ver dos veces + Agregar ámbito en









Este éxito de ciencia ficción te va a mantener enganchado de principio a fin en medio de una amenaza para la humanidad.

HBO tiene una película excelente que te dejará pensando por días. Gentileza - HBO Max

La filmografía de Christopher Nolan suele desafiar al público con historias que rompen la estructura tradicional. Entre todas sus películas, hay una que exige prestar bastante atención desde el primer minuto y quienes vuelven a verla logran descubrir detalles que no se suelen notar a la primera.

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Disponible en HBO Max, esta propuesta tiene espionaje, acción y ciencia ficción con una idea que modifica las reglas del tiempo. Su compleja construcción narrativa, el despliegue visual y las actuaciones la convirtieron en una de las películas más alabadas de los últimos años, tanto por la crítica como por los espectadores.

Christopher Nolan es la mente maestra detrás de esta gran película. Gentileza - HBO Max De qué trata Tenet La historia sigue a un agente de la CIA conocido únicamente como el Protagonista, quien recibe la misión de impedir una amenaza capaz de poner en riesgo el futuro de toda la humanidad.

Su única pista inicial es la palabra "Tenet", una clave que le permite ingresar a una organización secreta que se dedica a la inversión temporal. A diferencia de los viajes en el tiempo, la película plantea que tanto personas como objetos pueden invertir su entropía para desplazarse en sentido contrario al flujo normal del tiempo.

Durante la investigación, el protagonista conoce a Neil, un misterioso aliado, y a Kat, una mujer atrapada en una relación con el empresario ruso Andrei Sator, un poderoso traficante de armas que mantiene contacto con personas del futuro. Según descubre la organización Tenet, Sator intenta reunir un algoritmo con capacidad para alterar el curso temporal del planeta y provocar una catástrofe mundial.

La estructura de la película es muy particular porque obliga al espectador a reconstruir cada hecho desde distintas perspectivas, por lo que es necesario verla por segunda vez. La producción obtuvo 2 nominaciones en los Premios Óscar 2021 y ganó a Mejores Efectos Visuales. También consiguió una recaudación de u$s362 millones en la taquilla mundial, cifra que la ubicó como la cuarta película más taquillera de 2020. HBO Max: tráiler de Tenet HBO Max: elenco de Tenet John David Washington como el Protagonista

Robert Pattinson como Neil

Elizabeth Debicki como Kat

Kenneth Branagh como Andrei Sator

Dimple Kapadia como Priya

Michael Caine como Michael Crosby

Aaron Taylor-Johnson como Ives

Clémence Poésy como Laura

Himesh Patel como Mahir

Martin Donovan como Víctor

Fiona Dourif como Wheeler

Yuri Kolokolnikov como Volkov