La filmografía de Christopher Nolan suele desafiar al público con historias que rompen la estructura tradicional. Entre todas sus películas, hay una que exige prestar bastante atención desde el primer minuto y quienes vuelven a verla logran descubrir detalles que no se suelen notar a la primera.
Obra maestra de Christopher Nolan: la enigmática película de HBO Max que vas a tener que ver dos veces
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Disponible en HBO Max, esta propuesta tiene espionaje, acción y ciencia ficción con una idea que modifica las reglas del tiempo. Su compleja construcción narrativa, el despliegue visual y las actuaciones la convirtieron en una de las películas más alabadas de los últimos años, tanto por la crítica como por los espectadores.
De qué trata Tenet
La historia sigue a un agente de la CIA conocido únicamente como el Protagonista, quien recibe la misión de impedir una amenaza capaz de poner en riesgo el futuro de toda la humanidad.
Su única pista inicial es la palabra "Tenet", una clave que le permite ingresar a una organización secreta que se dedica a la inversión temporal. A diferencia de los viajes en el tiempo, la película plantea que tanto personas como objetos pueden invertir su entropía para desplazarse en sentido contrario al flujo normal del tiempo.
Durante la investigación, el protagonista conoce a Neil, un misterioso aliado, y a Kat, una mujer atrapada en una relación con el empresario ruso Andrei Sator, un poderoso traficante de armas que mantiene contacto con personas del futuro. Según descubre la organización Tenet, Sator intenta reunir un algoritmo con capacidad para alterar el curso temporal del planeta y provocar una catástrofe mundial.
La estructura de la película es muy particular porque obliga al espectador a reconstruir cada hecho desde distintas perspectivas, por lo que es necesario verla por segunda vez. La producción obtuvo 2 nominaciones en los Premios Óscar 2021 y ganó a Mejores Efectos Visuales. También consiguió una recaudación de u$s362 millones en la taquilla mundial, cifra que la ubicó como la cuarta película más taquillera de 2020.
HBO Max: tráiler de Tenet
HBO Max: elenco de Tenet
- John David Washington como el Protagonista
- Robert Pattinson como Neil
- Elizabeth Debicki como Kat
- Kenneth Branagh como Andrei Sator
- Dimple Kapadia como Priya
- Michael Caine como Michael Crosby
- Aaron Taylor-Johnson como Ives
- Clémence Poésy como Laura
- Himesh Patel como Mahir
- Martin Donovan como Víctor
- Fiona Dourif como Wheeler
- Yuri Kolokolnikov como Volkov