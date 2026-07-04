El Ministerio de Economía enfrenta vencimientos por $16 billones en julio y hay expectativas sobre el rollover

El Gobierno va a seguir tratando de estirar los plazos de vencimiento para evitar una muralla de pesos en 2027 y una suba importante de tasas.

El MInisterio de Economía enfrenta fuertes vencimientos en julio y hay expectativa por el rollover.

El Ministerio de Economía tendrá que enfrentar en julio vencimientos en pesos por unos $16 billones, de acuerdo con estimaciones del mercado.

La mayor parte de ello estaría en manos privadas y un proporción menos el algunas dependencias del Estado, excluyendo al Banco Central y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FCG).

Es de recordar que en junio la Secretaría de Finanzas enfrentó vencimientos por mas de $23 billones . En el segundo llamado del mes registró una tasa de rollover del 81% sobre un vencimiento de $16 billones . Renovó $13 billones y volcó el resto al mercado.

Para algunos analistas podría tratarse de un cambio de estrategia de las autoridades económicas , destinada a liberar liquidez al sistema para estimular el crédito al sector privado. Eso, en un contexto de potencial incremento de demanda de dinero.

Las consultoras proyectan que estos pesos remanentes no se fueron a consumo ni al dólar de forma inmediata. Se volcarán a la compra de títulos públicos en el mercado secundario , lo que empujará los precios de las Letras (Lecaps) al alza y hará descender levemente sus tasas efectivas en el corto plazo.

Otros en cambio, plantean que se van a ir a pagar los aguinaldos. Es que generalmente en julio sube la demanda de dinero. Además del SAC, las empresas tienen que abonar otros tipos de compromisos.

Entre los títulos emitidos con vencimiento específico en julio se destaca una Lecap con fecha de vencimiento el 17 de julio cuya emisión original contempló un tope nominal de hasta $6 billones, aunque habría en circulación unos $2,7 billones

Por otro lado, las tasas de interés de corte convalidadas por la Secretaría de Finanzas en la mega subasta del 26 de junio pasado reflejaron el esfuerzo del Gobierno por estirar plazos sin disparar el costo financiero.

La Lecap con vencimiento 13 de noviembre cortó con una Tasa Efectiva Mensual (TEM) del 2,10%. Esto representa una Tasa Interna de Retorno Efectiva Anual (TIREA) del 28,32%. El TAMAR al 30 de julio de 2027, registró un margen de corte de 5,40% sobre la tasa de referencia, arrojando una TIREA del 31,50%

Por su lado, el Bono CER con vencimiento 29 de octubre de 2027 cortó a un precio de $920 por cada $1.000 de valor nominal, con una tasa real sobre la inflación de 6,47% (TIREA).

Por otra parte el Dual CER/TAMAR 14 de diciembre de 2029 convalidó una TIREA del 6,27% para el componente indexado y del 9,16% para la pata indexada por tasa variable.

En tanto, la letra Dólar Linked 31 de agosto de 2026 cerró con un precio de u$s989,7 y una TIREA del 6,41%. La de diciembre de 2028 convalidó un precio de corte de u$s817,00, elevando la TIREA al 8,57%.