La advertencia del CEO de J.P Morgan sobre la competencia financiera y el paralelismo con la previa de la crisis del 2008

Jamie Dimon identificó ciertos patrones que emergen en la actualidad y que fueron determinantes para el colapso del sistema financiero en Estados Unidos hace 18 años.

Jamie Dimon advirtió que el crecimiento de la competencia en el mercado financiero puede hacer colapsar al sistema.

En aquella ocasión una feroz carrera por otorgar préstamos acabó de forma trágica para el mercado. “Lamentablemente, vimos esto en 2005, 2006 y 2007, casi lo mismo: la marea creciente elevaba todos los barcos y todos ganaban mucho dinero” , expresó Dimon a inversores. Sin embargo, J.P. Morgan no está dispuesto a conceder préstamos más riesgosos para impulsar el ingreso neto por intereses, afirmó: “Veo a un par de personas haciendo cosas tontas . Simplemente están haciendo cosas tontas para generar INI”.

Dimon fue quien dirigió el mayor banco de Estados Unidos durante la crisis financiera de 2008 , y absorbió a dos grandes competidores que colapsaron. En ese sentido, advierte sobre un deterioro en la calidad crediticia y espera que el ciclo crediticio eventualmente vuelva a deteriorarse, aunque no sabe cuándo.

De hecho, cuando la financiera automotriz Tricolor Holdings y el proveedor de autopartes First Brands Group colapsaron el año pasado, explicó como metáfora que ver una “cucaracha” implicaba que probablemente aparecerían más .

El magnate también dirige J.P Morgan desde hace más de 20 años, y al ser consultado sobre su continuidad declaró que piensa continuar unos años más como director ejecutivo y otros más como presidente ejecutivo del directorio, aunque la decisión final dependa de la junta directiva de la empresa.

La IA, el factor que condiciona el presente económico

En línea con el ciclo crediticio, Dimon explicó que siempre hay una sorpresa, y agregó que la incógnita suele ser qué industria se verá afectada: “Esta vez podría ser el software por la inteligencia artificial (IA)”.

jp morgan Dimon expresó dudas de que los cambios tecnológicos tengan un impacto relevante en las pérdidas crediticias. Depositphotos

Y es que ya varias industrias enfrentaron el miedo vinculado a la IA, a medida que los inversores evalúan como la nueva tecnología puede alterar los mercados. Sin embargo, Dimon expresó dudas de que tenga un impacto relevante en las pérdidas crediticias.

La industria financiera también sufrió caídas bursátiles en semanas recientes por las preocupaciones en torno a la IA. El director de J.P. Morgan considera a su banco como uno de los ganadores en la carrera por la inteligencia artificial. “Al final del día, en 100 áreas seremos ganadores en 75 y perdedores en 25”, afirmó.