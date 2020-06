Cuestión de prioridades

La semana pasada un diario especializado en economía recogía la opinión de un gestor de carteras con sede en Londres. Hablaba sobre Brasil, aunque podría tratarse de otro país. El operador se lamenta porque no puede hacer “carry trade” (un mecanismo de especulación con el tipo de cambio y las tasas de interés). Sin importar lo que pase, pareciera que ciertas lógicas no se modifican. Ocurre ahora en tiempos de Covid-19, y ya venía ocurriendo en presencia de otras graves pandemias, como el desempleo o la pobreza. La búsqueda del lucro máximo no sabe de pandemias.