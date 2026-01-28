Cómo obtener un 30% de descuento en un Smart TV a estrenar

Un supermercado de primera línea ofrece electrodomésticos con hasta 30% de descuento sobre su valor original.

En la época del calor y juntadas sociales, muchos supermercados de primera línea se encuentran ofreciendo descuentos especiales por la temporada de verano. Entre las ofertas, se encuentra una amplia variedad de productos, especialmente de perfumería, farmacia, congelados, bebidas y electrodomésticos.

Durante esta oportunidad , Supermercados Carrefour ofrece una promoción que incluye un 30% de descuento en electrodomésticos seleccionados, como distintos smart tvs, aires acondicionados, lavarropas y heladeras.

Las ofertas dispuestas por Carrefour permiten acceder a electrodomésticos de primeras marcas a valores más accesibles, lo que representa una oportunidad destacada para renovar o equipar el hogar, aprovechando tanto el ahorro en el precio final como las ventajas en las condiciones de pago. Diversas unidades de televisores, heladeras, aires acondicionados y lavarropas se encuentran entre las principales categorías con descuentos significantes.

Los productos incluidos en esta sección ofrecen, en algunos casos, hasta un 50 % de descuento sobre el precio original. No obstante, la mayor parte de las promociones se concentra en rebajas de entre el 20 % y el 40 %, con una marcada presencia de descuentos superiores al 30 %.

La cantidad de cuotas sin interés disponibles varía según la marca, el precio y la capacidad de cada producto. En términos generales, los artículos de menor valor suelen contar con mayores opciones de financiación , lo que permite acceder a planes más largos sin interés.

De esta manera, es posible encontrar productos que pueden adquirirse en 3, 6, 9 y hasta 12 cuotas sin interés, aunque la disponibilidad de estos planes depende de las promociones bancarias vigentes y de la entidad emisora de la tarjeta. Por este motivo, se recomienda verificar las condiciones al momento de realizar la compra.

Por otro lado, Carrefour también ofrece la posibilidad de financiar la compra a través de su tarjeta de crédito Mi Carrefour, que cuenta con planes exclusivos y beneficios propios, pensados para facilitar el acceso a electrodomésticos y artículos del hogar.

Dentro de esta sección, además, se puede acceder a una amplia variedad de electrodomésticos, entre los que se destacan heladeras, lavarropas y Smart TV, junto con otros productos esenciales para el hogar.