Aires acondicionados con grandes descuentos y cuotas sin interés en este supermercado

Con las altas temperaturas que se reportan diariamente, tener uno de estos electrodomésticos se vuelve de vital importancia.

La mejor oportunidad para comprar un aire acondicionado.

Los veranos llegan con temperaturas cada vez más elevadas y hay algunas herramientas que se vuelven indispensables para sobrevivir a olas de calor. El aire acondicionado es uno de ellos y la cadena de supermercados Carrefour anunció oportunidades únicas para adquirir un equipo.

Este supermercado suele anunciar descuentos y eventos de ahorro bastante seguido, pero si hay un beneficio que sí se debe aprovechar cuando aparece son las cuotas sin interés. No se trata solo de sobrevivir al verano, sino también de poder enfrentar de la mejor manera la crisis económica que azota al país.

carrefour-apertura-2024.webp Hasta 12 cuotas sin interés La cantidad de cuotas sin interés disponibles varía según la marca, el precio y la capacidad de cada producto. En términos generales, los artículos de menor valor suelen contar con mayores opciones de financiación, lo que permite acceder a planes más largos sin interés.

De esta manera, es posible encontrar productos que pueden adquirirse en 3, 6, 9 y hasta 12 cuotas sin interés, aunque la disponibilidad de estos planes depende de las promociones bancarias vigentes y de la entidad emisora de la tarjeta. Por este motivo, se recomienda verificar las condiciones al momento de realizar la compra.

Por otro lado, Carrefour también ofrece la posibilidad de financiar la compra a través de su tarjeta de crédito Mi Carrefour, que cuenta con planes exclusivos y beneficios propios, pensados para facilitar el acceso a electrodomésticos y artículos del hogar.

Dentro de esta sección, además, se puede acceder a una amplia variedad de electrodomésticos, entre los que se destacan heladeras, lavarropas y smart TV, junto con otros productos esenciales para el hogar. Hasta 30% off Además de las opciones de financiación, los productos incluidos en esta sección presentan importantes descuentos, que en algunos casos pueden alcanzar hasta el 50% del valor original. Sin embargo, la mayoría de las ofertas se concentra en un rango de rebajas de entre el 20% y el 40%, con una fuerte presencia de descuentos superiores al 30%. Estas promociones permiten acceder a electrodomésticos de primeras marcas a precios más accesibles, convirtiéndose en una oportunidad destacada para renovar o equipar el hogar aprovechando beneficios tanto en el precio final como en las condiciones de pago.

