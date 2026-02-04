Vince Gilligan dio nuevos detalles de la segunda temporada de su serie "Pluribus" + Seguir en









El creador de la serie dio detalles de cómo es el proceso de escritura del guion de la nueva temporada.

Rhea Seehorn y Vince Gilligan.

Atención fanáticos de Pluribus: la segunda temporada de la serie está en proceso, pero no esperen que llegue tan rápido como quisieran.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Vince Gilligan se unió a su estrella Rhea Seehorn y a los miembros del elenco Karolina Wydra, Carlos Manuel Vesga y Samba Schutte para una mesa redonda durante la jornada de prensa inaugural de Apple TV en el Barker Hangar de Santa Mónica el martes. Un miembro de la prensa le planteó al creador ganador del Emmy la pregunta "que todos se mueren por saber", y Schutte, quien moderó la animada discusión, respondió: "¿En qué fase del proceso de escritura de la segunda temporada de Pluribus se encuentra actualmente?".

“Estamos trabajando arduamente”, respondió Gilligan. “Mis guionistas también. Si les gusta la serie, gracias por traernos a este escenario. Desarrollar estos episodios lleva mucho tiempo. Estamos más inmersos en el proceso de lo que me gustaría, considerando los pocos episodios que tenemos listos. Pero lleva tiempo, igual que la primera temporada”.

Habrá que esperar para la segunda temporada de Pluribus Pluribus representa una idea que Gilligan había estado moldeando durante más de una década, y advirtió que aún faltan meses para que puedan verse en las cámaras. "Agradecemos la paciencia de todos", dijo. "Pero no será como The Pitt, que regresa cada año. Ojalá lo fuera porque es una serie increíble, a la antigua usanza, como solíamos hacer X- Files, cuando volvíamos el mismo mes todos los años. No será como The Pitt. Volveremos el mismo mes, solo que la pregunta es en qué año".

Considerando que Pluribus se estrenó en noviembre de 2025, podría ser en noviembre de 2027, noviembre de 2028 o incluso después. Pluribus presenta a Seehorn, ganadora de un Globo de Oro y un Premio de la Crítica, como Carol, una escritora de novelas de fantasía romántica como la persona más miserable de la Tierra, cuya misión será salvar al mundo de una falsa felicidad.

Temas Series