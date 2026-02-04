Luis Caputo volvió a cruzar a los empresarios de la industria textil por los precios de la ropa con una frase desafiante: qué dijo

El ministro de Economía cargó de nuevo contra el sector de la producción de indumentaria ante los precios "caros". En tanto, otros funcionarios del Gobierno también expresaron sus críticas.

El ministro de Economía, Luis Caputo , se metió de nuevo en el barro de la discusión por los precios de la ropa . Apuntó otra vez contra los empresarios textiles y sugirió este miércoles que sería bueno que "reconozcan" que los valores de los productos son caros. El funcionario había expresado en las últimas horas una fuerte crítica al sector de la indumentaria, a la que se subieron otras figuras del Gobierno como el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , y el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger .

Este último justificó el plan de apertura comercial que lleva adelanta la gestión del presidente Javier Milei y dijo que “el comercio nada tiene que ver con el empleo” .

“Esto en privado te lo reconocen todos los empresarios textiles . Excelente que algunos ya se animen a hacerlo también públicamente”, escribió Caputo en su cuenta de X , en un mensaje que reavivó la polémica.

El posteo del ministro aludió a declaraciones de Marcelo Fernández , presidente de la Confederación General Empresaria (CGERA). En diálogo televisivo, el dirigente empresarial afirmó: “ Nosotros pudimos aumentar 11% los precios de la indumentaria solamente desde el 2023, por una cuestión que ya lo hemos dicho y en varias oportunidades hicimos una mea culpa a como empresariado nacional de que estábamos caros”.

Fernández explicó que, durante el gobierno anterior, los proveedores de materias primas aplicaron fuertes remarcaciones amparados en políticas de protección comercial.

Según su análisis, la falta de competencia externa convivió con un mercado que habilitó subas de precios difíciles de sostener.

Costos, tarifas y “competencia desleal”

Desde el sector industrial señalaron que el escenario actual también presentó dificultades. Fernández sostuvo que los aumentos en transporte, gas y electricidad impactaron de lleno en las empresas textiles, sin posibilidad de trasladar esos mayores costos al precio final. “Con la inflación, perdimos rentabilidad”, resumió.

Caputo ya había cuestionado previamente al rubro al calificarlo como “emblemático” de un esquema de protección prolongada. “Con el cuento de que hay 150.000 familias que trabajan en esto, hubo 47 millones de argentinos que tuvieron que pagar textiles y calzado dos, tres, cuatro o hasta diez veces lo que valen en el mundo”, afirmó.

En una entrevista radial, el ministro fue todavía más duro: “El proteccionismo es una medida zonza y que perjudica a los que menos tienen. Yo no compré nunca en mi vida ropa en Argentina porque era un robo”.

Caputo insistió en que precios más bajos liberarían recursos para otros sectores de la economía. “Si pagás cinco dólares una remera en vez de 50, te quedan u$s45 para gastar en otra cosa: ir a comer, tomarte un helado, y esos recursos se destinan a otras industrias”, sostuvo.

Caputo elecciones Luis Caputo aseguró que solo compra ropa importada. Archivo

Además, planteó que el país debería competir en diseño y producción de hilados, al considerar que la Argentina cuenta con ventajas en insumos básicos como algodón y energía.

La respuesta de la industria textil

Las declaraciones oficiales generaron fuerte malestar en la cadena de la indumentaria. Desde la Fundación Pro Tejer indicaron que el 50% del precio de una remera correspondió a impuestos, un 30% a alquileres comerciales y costos financieros, un 12% a logística, marketing y rentabilidad, y solo un 8% a la industria propiamente dicha.

Por su parte, Claudio Drescher, presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), expresó “desilusión y tristeza” por el tono del ministro. En diálogo con Radio Rivadavia, cuestionó que un funcionario de ese rango se pronunciara “con sarcasmo” sobre el consumo de productos nacionales.

Drescher amplió la crítica al señalar que los precios elevados no se limitaron al sector textil: mencionó autos, alimentos, neumáticos y hasta el costo del Big Mac como ejemplos de distorsiones generales de la economía argentina. “No resuelven los problemas, los evitan y buscan atajos”, afirmó.

Finalmente, rechazó las comparaciones con países asiáticos de bajos costos laborales. “Quieren comparar a Bangladesh con la Argentina y se olvidan de todos los impuestos que en dos años no lograron desarmar, ni uno solo”, concluyó, profundizando un debate que continúa escalando entre el Gobierno y la industria.