Exclusivo: en junio vence un tramo del swap con China y podría poner más presión a las reservas

El Gobierno apunta a eliminar el cepo cambiario durante la segunda mitad del año. Para alcanzar ese objetivo debe afrontar una serie de dificultades en el frente comercial, cambiario y de reservas internacionales. A esos obstáculos se podría sumar uno hasta ahora no contemplado. Tres fuentes de distintos sectores confirmaron a Ámbito que en junio de este año vence un tramo del swap vigente con China y de no acordar un diferimiento, Argentina debería reembolsar una parte de los yuanes que utilizó.

La cifra del vencimiento se desconoce y no se puede revelar porque se trata de información confidencial. En cualquier caso, de no llegar a un acuerdo con China, Argentina debería desembolsar los yuanes que corresponden sólo a ese tramo: “No hubo un solo desembolso de u$s 5.000 millones, estuvo fraccionado”, explicó a este medio uno de los negociadores del contrato original, por lo que se puede estimar que estaría por debajo de este monto.