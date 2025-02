Exdirector del BCRA advierte: "No hay dólares suficientes para enfrentar una corrida"

PAG-DANIEL MARX-httpneuquenconvos.com.jpg Daniel Marx, director ejecutivo de Quantum Finanzas y extitular del Banco Central de la República Argentina (BCRA) entre 1987 y 1988.

Fue entonces que sentenció: “Hoy el Gobierno considera que no hay dólares suficientes para enfrentar una corrida”. “Estamos en la situación donde es cierto que el Banco Central compra y vende reservas. En el medio se fue quedando con algo, pero no lo suficiente”, precisó en diálogo con AM 750 y consideró que "se debería incrementar el ritmo de acumulación de reservas del Banco Central y con eso mantener alguna línea de competitividad de determinados sectores”.