Fed: Kevin Warsh propone cambiar la frecuencia y el calendario de reuniones de política monetaria

El titular de la Fed propone seis reuniones anuales para decisiones de tasas y dos adicionales para análisis económico. Los cambios incluyen revisión del calendario, reducción de conferencias de prensa y simplificación de comunicados.

Warsh plantea reconsiderar la frecuencia y el calendario de las reuniones de política monetaria de la Fed.

El presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh , planteó la concreta posibilidad de modificar la frecuencia de las reuniones periódicas del banco central de Estados Unidos.

El titular de la Fed puso sobre la mesa distintas alternativas para modificar la frecuencia del organismo. Según Bloomberg, una variante consiste en que los responsables de la política monetaria se reúnan seis veces al año para decidir sobre la tasa de interés y otros asuntos de política monetaria, y celebren dos reuniones adicionales dedicadas al análisis de un tema económico de fondo . Sin embargo, cabe subrayar que aún no se ha tomado una decisión.

El presidente de la Fed abrió el debate sobre una eventual revisión del calendario durante la reunión de la semana pasada del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC). El FOMC, integrado por 12 miembros, se reúne actualmente ocho veces al año en Washington para fijar la tasa de interés, una práctica vigente desde comienzos de la década de 1980.

Cabe destacar que reducir el número de reuniones de política monetaria representaría un cambio importante en el funcionamiento del banco central.

Asimismo, la discusión de la semana pasada también se centró en si el calendario de decisiones de política monetaria puede alinearse mejor con la publicación de datos económicos relevantes y otra información clave, con el objetivo de mejorar la toma de decisiones.

Propuesta para la Fed: Seis reuniones anuales para decisiones de tasas y dos adicionales para análisis económico.

La revisión del calendario refleja cómo Kevin Warsh, quien asumió la presidencia de la Fed en mayo tras ser nominado por el presidente Donald Trump, evalúa cambios en el enfoque de la Reserva Federal respecto de la formulación de la política monetaria y el uso de los datos.

A su vez, Warsh ha puesto el foco en otros aspectos: también se plantea reducir el número de conferencias de prensa y disminuir de forma significativa el comunicado que la Fed publica tras cada reunión. Además, anunció la creación de cinco grupos de trabajo para evaluar posibles modificaciones en áreas que van desde la comunicación hasta la gestión de su balance.

Calendario de reuniones

El FOMC ya tiene programadas las reuniones para el resto de 2026: en septiembre, octubre, diciembre y para 2027. "Cada fecha de reunión es provisional hasta que se confirme en la reunión inmediatamente anterior", señala el sitio web de la Fed, una advertencia que existía antes de la llegada de Warsh a la presidencia.

Warsh plantea: Reconsiderar la frecuencia y el calendario de las reuniones de política monetaria de la Fed.

Según las normas de funcionamiento del FOMC, el comité debe reunirse al menos cuatro veces al año en Washington. "Las reuniones se celebrarán por convocatoria del presidente de la Junta de Gobernadores o a petición de cualquiera de los tres miembros del Comité", establecen esas normas.

Cabe precisar que el comité encargado de fijar la tasa de interés está compuesto por 12 integrantes: los siete miembros de la Junta de Gobernadores de la Fed en Washington, incluido Warsh; el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, que actúa como vicepresidente del FOMC; y cuatro de los 12 presidentes de los bancos regionales de la Fed, que rotan anualmente como miembros con derecho a voto.