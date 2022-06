La economía aterriza, la Fed aprieta el cinturón y la Bolsa levanta cabeza en mercado bear

¿Es el debut de la recesión? Una contracción en el tercer trimestre en EE.UU. es el pronóstico PMI. Y sin embargo el dato más valioso es otro. Junio aporta la primera evidencia de que merman las presiones inflacionarias y el poder de fijación de precios. Información más fresca no se consigue. Se tomó de la trinchera entre el 13 y el 22. ¿Por qué la Bolsa, inmersa en un mercado bajista, pudo elevarse 6% conociendo esta pesadilla? Es que allí se perfila el pico de la inflación. Y no escaló más porque los rallies de mercado bear son trampas caza-bobos. Quien se ensarta tres veces no confía en que la cuarta sea la vencida. Pero la vorágine de precios encontró su horma. En lo que va del mes, la pizarra de los futuros de Chicago es un mar de sangre. Apenas un puñadito de contratos exhibe alzas. El algodón y la canola caen más de 25%. El cobre, siempre apto para todo propósito, 15%. Los granos rondan el 10%. La energía, el talón de Aquiles de la coyuntura, invicta y amenazante hasta dos viernes atrás, puso rodilla en tierra. El crudo WTI se hundió 8% y el gas natural, 23%. Saldríamos del brete con más oferta, que no la hay ni la habrá pronto, pero ni siquiera Putin tiene la última palabra. Es la demanda la que cantó el retroceso. El fantasma de la recesión que todos temen. Y que la Fed cree que será de ayuda. De ahí que Powell agite la idea. Ya no es un tabú. Nadie como el halcón James Bullard defiende más vehemente la estrategia del aterrizaje abrupto. Cuanto antes se descreme la inflación, mejor. La economía –después de evolucionar muy por encima de su plafón potencial- puede perder gran altura como se necesita para enfriar la inflación y luego, pese a las turbulencias, volar bajo sin estrellarse. Claro que también puede estrellarse (y eso hará sin una pericia extrema de Powell & Cía). Bullard confía en el colchón del mercado laboral (en los ahorros del consumidor y la robusta dinámica inercial). Pero, después de corregir los exámenes de estrés, la Fed tiene otro argumento. La banca posee capital para digerir una recesión profunda y no cortar el crédito. Ya se verá, llegado el caso. De momento queda rezar por la pax estabilizadora de los bonos y no quitarse el casco.