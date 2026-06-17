SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
17 de junio 2026 - 10:22

Fin del plazo fijo: así operan los principales bancos hoy, miércoles 17 de junio

Las entidades actualizaron sus tasas de interés y ofrecen mejores rendimientos para quienes realizan depósitos a través de canales digitales.

Los bancos actualizaron las TNA de plazo fijo para colocaciones online a 30 días.&nbsp;

Los bancos actualizaron las TNA de plazo fijo para colocaciones online a 30 días. 

Depositphotos

En junio 2026, los plazos fijos siguen siendo una de las herramientas más elegidas por quienes buscan resguardar sus ahorros con bajo nivel de riesgo.

Desde que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) dejó de fijar una tasa de interés mínima para estas colocaciones, las entidades tienen libertad para establecer los porcentajes que pagan por los depósitos. Por ese motivo, las diferencias entre firmas pueden ser significativas y comparar las opciones es clave.

Informate más

plazo fijo

Plazo fijo: porcentaje de las tasas hoy, 17 de junio

De acuerdo con el sitio web oficial del Banco Central, las tasas nominales anuales (TNA) para colocaciones online a 30 días en las principales entidades son:

  • Banco de la Nación Argentina: 19%
  • Banco Santander: 14,5%
  • Banco Galicia: 15%
  • Banco Macro: 18,5%
  • BBVA: 18,75%
  • Banco de la Provincia de Buenos Aires: 19,5%
  • ICBC: 17,2%
  • Banco Credicoop: 17,5%
  • Banco Ciudad: 17%
  • Banco Patagonia: 16%

tasas interés plazo fijo inversiones
Depositphotos

Te puede interesar

Otras noticias