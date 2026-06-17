En junio 2026, los plazos fijos siguen siendo una de las herramientas más elegidas por quienes buscan resguardar sus ahorros con bajo nivel de riesgo.
Fin del plazo fijo: así operan los principales bancos hoy, miércoles 17 de junio
Las entidades actualizaron sus tasas de interés y ofrecen mejores rendimientos para quienes realizan depósitos a través de canales digitales.
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Chau plazo fijo: así operan los principales bancos hoy, martes 16 de junio
Desde que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) dejó de fijar una tasa de interés mínima para estas colocaciones, las entidades tienen libertad para establecer los porcentajes que pagan por los depósitos. Por ese motivo, las diferencias entre firmas pueden ser significativas y comparar las opciones es clave.
Plazo fijo: porcentaje de las tasas hoy, 17 de junio
De acuerdo con el sitio web oficial del Banco Central, las tasas nominales anuales (TNA) para colocaciones online a 30 días en las principales entidades son:
- Banco de la Nación Argentina: 19%
- Banco Santander: 14,5%
- Banco Galicia: 15%
- Banco Macro: 18,5%
- BBVA: 18,75%
- Banco de la Provincia de Buenos Aires: 19,5%
- ICBC: 17,2%
- Banco Credicoop: 17,5%
- Banco Ciudad: 17%
- Banco Patagonia: 16%
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