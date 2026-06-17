Plazo fijo: ¿cuánto hay que invertir para generar $100.000 en un mes?

La caída de las tasas modificó el rendimiento de esta herramienta y elevó el capital necesario para obtener ganancias de seis cifras.

Las tasas siguen bajas y el plazo fijo requiere de cada vez más capital para alcanzar rendimientos importantes.

El plazo fijo sigue siendo una de las alternativas de inversión más utilizadas por los ahorristas argentinos . Su simplicidad, la posibilidad de conocer desde el inicio cuánto dinero se obtendrá al vencimiento y la garantía que ofrecen los bancos continúan siendo factores que explican su popularidad.

Sin embargo, el escenario de tasas vigente durante junio modificó significativamente la rentabilidad de esta herramienta . Quienes buscan obtener ganancias relevantes mediante un depósito a plazo fijo necesitan inmovilizar montos cada vez más elevados.

Según las tasas vigentes en el Banco Nación durante junio, los depósitos en sucursal ofrecen una Tasa Nominal Anual (TNA) de 15,50%, mientras que las operaciones realizadas a través de home banking o canales digitales cuentan con una TNA de 19,00%.

Tomando esos valores como referencia, para obtener una ganancia cercana a los $100.000 mensuales es necesario realizar una inversión considerable.

en la modalidad presencial, un depósito de $8 millones permite alcanzar un interés de $101.917,81 al cabo de 30 días

Con una tasa anual del 15,50%, el rendimiento mensual efectivo resulta significativamente inferior al observado en años anteriores, motivo por el cual el capital exigido para lograr ganancias importantes es mucho más elevado. La situación cambia levemente para quienes utilizan los canales electrónicos del banco.

gracias a la TNA de 19,00%, el mismo capital genera $124.931,51 en 30 días

Durante los últimos meses, el descenso de la inflación llevó al sistema financiero a ajustar progresivamente los rendimientos ofrecidos a los ahorristas. Como resultado, los plazos fijos dejaron de ser una herramienta capaz de generar ingresos elevados con inversiones chicas.

Este fenómeno también modificó la estrategia de quienes buscan preservar el valor de sus ahorros. Mientras algunos inversores priorizan la seguridad y previsibilidad del plazo fijo tradicional, otros comenzaron a evaluar alternativas con mayores posibilidades de rendimiento, aunque también con distintos niveles de riesgo.

plazo fijo

Plazo fijo: cómo saber si esta herramienta es para vos

Antes de elegir el plazo fijo es importante comprender cuáles son sus principales características y evaluar si se adapta a los objetivos de cada persona.

La principal ventaja de este instrumento es la previsibilidad. Desde el momento en que se constituye el depósito, el ahorrista conoce exactamente cuánto dinero recibirá al vencimiento. No existen fluctuaciones ni riesgos asociados a movimientos de mercado, como si ocurren con otras herramientas.

Otro aspecto importante es la facilidad de acceso. Cualquier persona con una cuenta bancaria puede realizar un plazo fijo en pocos minutos mediante home banking o aplicaciones. Tampoco se requieren demasiados conocimientos para operar.

La contracara de esa seguridad es la limitada capacidad de generar rendimientos elevados en contextos de tasas reducidas. Cuando la inflación supera ampliamente la rentabilidad ofrecida por los bancos, el poder adquisitivo del capital puede deteriorarse con el paso del tiempo.

Por ese motivo, se recomienda analizar el plazo fijo dentro de una estrategia de ahorro más amplia y no como la única herramienta disponible. La conveniencia dependerá de las expectativas económicas de cada ahorrista.

También es importante recordar que el dinero queda inmovilizado durante todo el período pactado. En los plazos fijos tradicionales no es posible retirar los fondos antes del vencimiento sin perder la operación. Por eso, se recomienda invertir únicamente recursos que no serán necesarios durante el plazo elegido.

Para quienes priorizan la seguridad, la previsibilidad y la simplicidad operativa, el plazo fijo continúa siendo una opción válida. Sin embargo, la caída de los rendimientos obliga a revisar expectativas y analizar cuidadosamente si el resultado esperado justifica la inmovilización de un capital tan elevado.