La cadena de supermercados Carrefour es una de las más elegidas en Argentina gracias a su gran cantidad de promociones exclusivas. A partir del pasado martes, está ofrecerá un conjunto de descuentos en distintos productos con el objetivo de ahorrar durante la llegada del final de octubre.
Fin de mes con ahorro: este supermercado ofrece descuentos imperdibles hasta el próximo jueves 30 de octubre
Conocé algunas de las promociones que ofrece esta cadena para no tener que llegar a noviembre con lo justo.
-
Ofertas de miércoles: accedé a descuentos imperdibles en este supermercado para ahorrar en tus compras de fin de mes
-
Semana de ofertas: llega la Beauty Week a este supermercado con descuentos y promociones
Todos los clientes del Carrefour podrán acceder a los descuentos mencionados. Sin embargo, aquellos que estén suscritos al programa de beneficios Mi Carrefour también obtendrán otras promociones especiales.
Carrefour: descuentos disponibles hasta el 30 de octubre
Hasta el próximo 30 de octubre, los compradores de Carrefour podrán aprovechar un 35% de descuento en la segunda unidad de marcas seleccionadas de quesos crema, yogurt, pan rallado, aceites de oliva, cervezas sin alcohol y jabón para la ropa. Además, tendrán un 25% de descuento en la segunda unidad de productos seleccionados de caldos, aderezos, aceto, prefritos, harinas, entre otros.
Por otro lado, los clientes de este supermercado también tendrán un 50% de descuento en la segunda unidad de distintas bebidas. Esto no solo incluye gaseosas, sino también aguas minerales, saborizadas, jugos, bebidas isotónicas y alcohólicas. Por otro lado, también hay un 3x2 en jugos en polvo, leches larga vida y algunas marcas de cervezas.
No obstante, los descuentos no están dirigidos únicamente al rubro de alimentos y bebidas, sino también para la higiene. Durante esta semana, se podrá aprovechar un 25% de descuento en la segunda unidad de productos de higiene femenina, toallitas húmedas y antibacteriales, hisopos y jabón de tocador, ya sea líquido o en barra.
Además, el 50% de descuento en la segunda unidad también rige para productos como bolsas de residuos, artículos de limpieza, rollos de aluminio, trapos y paños. Por otro lado, esta promoción es válida para shampoos, acondicionadores y tratamientos capilares de la marca Sedal.
- Temas
- oferta
- Supermercados
- Carrefour
Dejá tu comentario