Fin de mes con ahorro: este supermercado ofrece descuentos imperdibles hasta el próximo jueves 30 de octubre







Conocé algunas de las promociones que ofrece esta cadena para no tener que llegar a noviembre con lo justo.

Los descuentos de Carrefour mencionados estarán disponibles hasta el 30 de octubre. FreePik.es

La cadena de supermercados Carrefour es una de las más elegidas en Argentina gracias a su gran cantidad de promociones exclusivas. A partir del pasado martes, está ofrecerá un conjunto de descuentos en distintos productos con el objetivo de ahorrar durante la llegada del final de octubre.

Todos los clientes del Carrefour podrán acceder a los descuentos mencionados. Sin embargo, aquellos que estén suscritos al programa de beneficios Mi Carrefour también obtendrán otras promociones especiales.

Carrefour: descuentos disponibles hasta el 30 de octubre carrefour.jpg Hasta el próximo 30 de octubre, los compradores de Carrefour podrán aprovechar un 35% de descuento en la segunda unidad de marcas seleccionadas de quesos crema, yogurt, pan rallado, aceites de oliva, cervezas sin alcohol y jabón para la ropa. Además, tendrán un 25% de descuento en la segunda unidad de productos seleccionados de caldos, aderezos, aceto, prefritos, harinas, entre otros.

Por otro lado, los clientes de este supermercado también tendrán un 50% de descuento en la segunda unidad de distintas bebidas. Esto no solo incluye gaseosas, sino también aguas minerales, saborizadas, jugos, bebidas isotónicas y alcohólicas. Por otro lado, también hay un 3x2 en jugos en polvo, leches larga vida y algunas marcas de cervezas.

No obstante, los descuentos no están dirigidos únicamente al rubro de alimentos y bebidas, sino también para la higiene. Durante esta semana, se podrá aprovechar un 25% de descuento en la segunda unidad de productos de higiene femenina, toallitas húmedas y antibacteriales, hisopos y jabón de tocador, ya sea líquido o en barra.

Además, el 50% de descuento en la segunda unidad también rige para productos como bolsas de residuos, artículos de limpieza, rollos de aluminio, trapos y paños. Por otro lado, esta promoción es válida para shampoos, acondicionadores y tratamientos capilares de la marca Sedal.

Temas oferta

Supermercados

Carrefour