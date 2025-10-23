"Nadie quiere esto": la serie romántica de Netflix con Adam Brody y Kristen Bell llega con su segunda temporada







La trama continua en una segunda entrega luego de que se haya vuelto un éxito de la plataforma de streaming.

"Nadie quiere esto" vuelve para una segunda temporada en Netflix.

La segunda temporada de "Nadie quiere esto" llegó a Netflix con una propuesta que mezcla romance, humor y conflictos familiares. La serie, creada por Erin Foster, narra la historia de Joanne, una podcaster agnóstica interpretada por Kristen Bell, y Noah, un rabino recién separado que da vida Adam Brody. Su relación, marcada por diferencias culturales y personales, enfrenta nuevos desafíos en esta entrega.

La primera temporada recibió nominaciones a los Globos de Oro, Premios SAG y Critics Choice, consolidándose como una de las series románticas más destacadas de Netflix. Con una valoración de 7,8 en IMDb, la serie recuperó el interés en el género, especialmente para quienes buscan historias con humor, romance y conflictos cotidianos.

nadie quiere esto3 De qué se trata "Nadie quiere esto" La trama explora cómo la pareja intenta superar obstáculos cotidianos, desde la convivencia con sus círculos sociales hasta las expectativas sobre el futuro. La diferencia religiosa entre ambos sigue siendo un tema central, mientras que la tensión entre Joanne y su hermana Morgan añade más drama a la historia. La temporada introduce nuevos personajes que cambian la dinámica de la serie, como Abby, interpretada por Leighton Meester, una ex enemiga de la infancia de Joanne convertida en influencer.

La segunda temporada profundiza en la evolución de la relación entre Joanne y Noah, quienes deben navegar las complejidades de un romance que desafía sus estilos de vida opuestos. La serie aborda temas como la convivencia con las familias, las rutinas diarias y los conflictos generados por sus entornos sociales.

La creadora Erin Foster destacó que esta temporada explora "cómo se afrontan los hitos de los primeros meses juntos", desde fiestas hasta cumpleaños, y cómo estas situaciones ponen a prueba la relación. La serie, ambientada en Los Ángeles, se caracteriza por su humor y profundidad emocional, con un elenco secundario que aporta dinamismo y conflicto.

Tráiler de "Nadie quiere esto"

como . Adam Brody como Noah .

como . Justine Lupe como Morgan , hermana de Joanne.

como , hermana de Joanne. Timothy Simons como Sasha , hermano de Noah.

como , hermano de Noah. Jackie Tohn como Esther .

como . Emily Arlook como Rebecca.

