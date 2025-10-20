¿Atrasado en el regalo por el Día de la madre? Este supermercado tiene una larga lista de ofertas para hacer el mejor regalo

El Día de la Madre 2025 acaba de terminar, pero Coto presentó una campaña con beneficios exclusivos para seguir agasajando a la mamá de la casa. Desde indumentaria hasta tecnología, la cadena de supermercados ofrece un sinfín de ofertas y descuentos.

La promoción se puede aprovechar tanto en las sucursales físicas como en la tienda online , lo que permite elegir el mejor regalo con opciones variadas y descuentos en artículos seleccionados. De esta manera, la cadena busca ofrecer una experiencia de compra completa y accesible.

La propuesta de Coto incluye una amplia selección de productos con rebajas y financiación especial. Entre las opciones más buscadas, la que destaca es la nueva colección primavera-verano de indumentaria femenina .

Los clientes van a poder aprovechar un 30% de descuento en un pago en toda la línea de ropa de mujer, junto con la posibilidad de abonar en hasta 12 cuotas sin interés con bancos adheridos.

Si a tu mamá no le interesa mucho la indumentaria, quienes formen parte de Comunidad Coto contarán con hasta 25% de descuento en productos de electrodomésticos seleccionados. Las ofertas también alcanzan a las bicicletas SPX, disponibles con 12 cuotas sin interés o con 35% de descuento en un pago, exclusivo para miembros de Comunidad Coto. Además están los descuentos del 30% en artículos de librería, perfectos para regalos más personales o para acompañar con tarjetas y detalles simbólicos.

Así es como Coto combina distintos productos, como moda, tecnología, hogar y recreación, para adaptarse a las preferencias y presupuestos de cada familia. Tanto en la web como en las tiendas físicas, las promociones están pensadas para facilitar la elección del regalo y aprovechar los beneficios antes del Día de la Madre.