Ofertas de miércoles: accedé a descuentos imperdibles en este supermercado para ahorrar en tus compras de fin de mes







Aprovechá promociones exclusivas en alimentos, snacks, cervezas, fiambres y artículos de limpieza para cuidar tu bolsillo los últimos días de octubre 2025.

Encontrá descuentos exclusivos y rebajas especiales tanto en la tienda online de la cadena, como en todas las sucursales del país. FreePik.es

A medida que se acerca fin de mes, muchos consumidores aprovechan las promociones que ofrecen los supermercados para equilibrar gastos y reponer productos esenciales de la alacena y la heladera. En este escenario, Carrefour lanzó una nueva edición de ofertas imperdibles para no estresarte a la hora de hacer las compras.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Desde productos de uso diario hasta bebidas, lácteos, cervezas, fiambres y artículos de limpieza, los descuentos se renuevan para que puedas estirar el presupuesto y cuidar tu bolsillo. ¡Descubrílas!

compras Descuentos y promociones en Carrefour Carrefour se suma al clásico "Ahorro de fin de mes" con un festival de promociones en alimentos de primera necesidad, bebidas y hasta artículos de limpieza. Lo mejor es que las ofertas están disponibles tanto en las tiendas físicas de la cadena, como en su plataforma online. La opción ideal para quienes deseen comprar sin salir de la comodidad de su hogar.

Entre las más destacadas, se encuentran:

Aprovechá hasta 35% de descuento en seleccionados de lácteos y productos de limpieza , como detergentes, jabones líquidos y suavizantes para la ropa. Entre las marcas se encuentran La Serenísima, Ala, Magistral, Ayudín, Zorro y Ariel.

Llevando dos productos iguales, obtené 50% en la segunda unidad en alimentos, galletitas, snacks, postres, cervezas, yerbas, gaseosas y artículos de cuidado personal de firmas como Sedal, Lucchetti, Coca Cola, Pepsi, Chocolinas, 9 de oro, Scheneider, Heineken, Corona, Milkaut, Doritos, Lay's, ilolay y Taragüi.

Accedé a un 25% de ahorro en harinas, café , premezclas, pastas secas, aderezos y snacks para llenar tu alacena. Pringles, Morixe, Marolio, Nescafé, Hilaret y Hellman's son algunas de las compañías participantes.

¡Llegó el 3x2 a Carrefour! Aprovechalo en seleccionados de leches , jugos, aguas y cervezas de marcas como BC, Glaciar, Las Tres Niñas, Patagonia, Amstel Lager, Stella Artois y Brahma.

35% de descuento en productos frescos y del sector "Fiambrería". Cagnoli, Paladini, Bocatti y Lario son algunas de las firmas que se suman con sus jamones, embutidos, salames y variedad de quesos, ideales para tu picada del fin de semana.

Temas oferta

Supermercados