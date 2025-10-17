¡Especial Día de la Madre! Este supermercado lanzó ofertas imperdibles para sorprender a mamá







La cadena ofrece promociones en indumentaria, tecnología, belleza, artículos de fitness y productos gourmet para elegir el mejor regalo.

La campaña incluye electrodomésticos y chocolates, permitiendo planificar la sorpresa para mamá y aprovechar precios especiales. FreePik.es

El Día de la Madre es la ocasión perfecta para demostrar cariño, y muchas personas buscan el regalo perfecto que realmente sorprenda y emocione. Este año, COTO propone facilitar esta decisión con una serie de promociones y productos pensados para todos los gustos.

Desde opciones de moda y belleza hasta tecnología, alimentos gourmet y artículos de fitness, el supermercado ofrece alternativas para que cada detalle sea especial. Además, los beneficios están disponibles tanto en las sucursales físicas de la compañía como en su tienda online, la mejor opción para ahorrar sin salir de nuestras casas. ¡Descubrí todas las ofertas para mamá!

Día de la madre

Llegó el "Especial Día de la Madre" a COTO COTO lanzó su “Especial Día de la Madre”, una campaña que combina variedad, promociones y facilidades de compra para quienes buscan sorprender. La sección está organizada por categorías: moda, belleza, tecnología, alimentos y fitness, cada una con artículos seleccionados para adaptarse a diferentes estilos y preferencias.

Entre las opciones más destacadas, se encuentran:

Aprovechá hasta 30% de descuento en indumentaria femenina , con prendas como remeras, camperas, vestidos, pantalones, calzado, bolsos y accesorios.

en , con prendas como remeras, camperas, vestidos, pantalones, calzado, bolsos y accesorios. Obtené hasta 40% de ahorro en productos electro de belleza como depiladoras, planchas, secadores, cepillos alisadores y rizadores de pelo. Entre las marcas se encuentran Philips, Gama , Bellisima y Remigton.

en productos electro de como depiladoras, planchas, secadores, cepillos alisadores y rizadores de pelo. Entre las marcas se encuentran Philips, , y Remigton. 12 cuotas sin interés o hasta 25% de descuento en un pago (exclusivo para Comunidad COTO) en seleccionados de TV, lavarropas, termotanques y heladeras de compañías como Candy y Top House. También, podés encontrar 15% de ahorro y 6 cuotas sin interés en productos de tecnología .

(exclusivo para Comunidad COTO) en seleccionados de TV, lavarropas, termotanques y heladeras de compañías como Candy y Top House. También, podés encontrar y 6 cuotas sin interés en productos de . 35% de descuento y 6 cuotas sin interés en pequeños electrodomésticos, microondas, tablets, celulares , notebooks y artículos de sonido, como parlantes y auriculares . Noblex, Philco, Acer, Motorola y Asus son algunas de las firmas participantes.

en pequeños electrodomésticos, microondas, tablets, , y artículos de sonido, como parlantes y . Noblex, Philco, Acer, Motorola y Asus son algunas de las firmas participantes. 40% de ahorro en productos gourmet, como vinos , sidras, espumantes, champagnes , cervezas, aperitivos, chocolates y bombones. Finca Las Moras, Emilia, Real, Campari, Branca, Gancia, Cinzano, Aperol, Arcor, Bonafide, Milka, Heineken, Stella Artois, Quilmes y Corona están entre las compañías. A su vez, esta propuesta incluye rebajas especiales o promociones 3x2 en algunas líneas.

en productos gourmet, como , sidras, espumantes, , cervezas, aperitivos, y bombones. Finca Las Moras, Emilia, Real, Campari, Branca, Gancia, Cinzano, Aperol, Arcor, Bonafide, Milka, Heineken, Stella Artois, Quilmes y Corona están entre las compañías. A su vez, esta propuesta incluye o promociones en algunas líneas. Para los amantes del deporte y el bienestar, hay 12 cuotas sin interés o 30% de descuento en un solo pago (exclusivo Comunidad COTO) en bicicletas, equipamiento de gym y artículos de fitness seleccionados, como pesas, mancuernas, colchonetas, raquetas y pelotas.

