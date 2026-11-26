El CEO de Grupo Almarena explica por qué la compañía decidió integrar el desarrollo inmobiliario con la operación hotelera y la administración de la renta. Tras colocar u$s128,5 millones a través de un fideicomiso financiero, busca nuevas oportunidades en distintos destinos del país.

La evolución de los precios de los inmuebles argentinos abrió una ventana de oportunidades para los inversores que buscan activos capaces de generar renta a mediano y largo plazo. Esa es una de las apuestas de Grupo Almarena , la compañía de hospitalidad y real estate que conduce Juan Ignacio Politi , quien considera que las propiedades quedaron rezagadas frente a la valorización que registraron los activos financieros desde el cambio de gobierno.

“Creo que hay una oportunidad latente en Argentina dado que los activos reales quedaron subvaluados respecto a los activos financieros”, sostuvo el empresario en una entrevista con Ámbito . Para aprovecharla, plantea una estrategia que combina la adquisición de propiedades existentes, su puesta en valor y la incorporación de marcas internacionales, con desarrollos inmobiliarios desde cero cuando las características del mercado lo justifican.

Con una colocación de u$s128,5 millones para financiar cinco proyectos hoteleros, Almarena busca ampliar su presencia en el mercado argentino. En la entrevista, Politi analiza los precios de los activos, el impacto del costo de construcción, las perspectivas del turismo y las condiciones macroeconómicas necesarias para sostener inversiones de largo plazo.

Pregunta: En el tema de hotelería y real estate, por lo general el que construye nunca gestiona. Y ustedes están planteando un modelo distinto, al involucrarse en la gestión ¿Por qué lo hacen?

Juan Politi: Eso de que el que construye nunca gestiona, lo voy a decir muy entre comillas, es casi porque le conviene, porque se desliga del producto. Hace la obra, la entrega y es problema de otro si es rentable o no es rentable. Obviamente, al que desarrolla le interesa que el proyecto le vaya lo mejor posible para poder seguir desarrollando. Pero si el consorcio después se pelea, si las marcas que van a un edificio de oficina son buenas o malas, es problema de quienes se ocupen de la comercialización posterior del alquiler.

Creo que en ese sentido nuestra propuesta es una solución un poco más integral, más pensada para inversores que hoy quedan quizás obligados a pensar en disociar la parte de inversión en, por un lado, la inversión de real estate y por otro lado qué hacer con la renta. También hay una decisión muy particular de cómo es el vehículo de inversión, de qué manera lo quiero hacer, cuánto tiempo le quiero dedicar. Entonces, creo que el mercado real estate se está moviendo un poco hacia alguna sofisticación del lado de cómo combinar productos del mercado de capitales con real estate a nivel general.

Es decirle al inversor, con la plata que vos me das yo te cierro el circuito completo, adquiero un inmueble o te lo construyo, te lo desarrollo y además me ocupo de gestionarte la renta. Mejor o peor, o buena o mala, pero te tomo plata y te doy plata. Si no, de la otra manera te tomo plata, te doy metros cuadrados, con los metros cuadrados y tenés que salir a buscar una renta. Como que es menos trabajo para el inversor.

P: En el caso de los hoteles que están funcionando asociados con Meliá, ¿quién hace la gestión hotelera?

JP: Nosotros hacemos la gestión. Meliá tiene un contrato de franquicia con nosotros. Tiene toda la marca y toda la potencia comercial, sobre todo para clientes que vienen de afuera y para grupos o empresas que buscan hablar con algún proveedor mayorista y tienen contratos con Meliá para toda la región de Latinoamérica o para el mundo, aerolíneas, multinacionales y demás, que no hacen un contrato uno a uno por cada hotel, eso es más raro. Pero la operación y la gestión la hacemos nosotros desde Almarena.

P: ¿O sea que tienen también un know-how respecto a hotelería?

JP: Sí, nosotros hace como 12 o 13 años que ya empezamos a operar en Costa del Este, en el Partido de la Costa, con una propiedad nuestra que fue como una diversificación de pasar primero al Real Estate desde el mundo financiero y después del Real Estate a la renta turística a través de un hotel. Surgió por entusiasmo, por curiosidad y porque vimos que había una oportunidad en la cual nos convenía quizás quedarnos con la renta de lo que producía un edificio, que al principio iba a ser de departamentos, después dijimos, si le ponemos servicios es un hotel, y eso te permite sacarle alguna renta quizás un poquito más alta que el tradicional de una vivienda en la costa o de varias viviendas en la costa.

P: ¿El fideicomiso financiero que hicieron para financiar los proyectos ya está cerrado, se completó la colocación?

JP: Sí, se completó, digamos, técnicamente podría haber futuras rondas porque el monto máximo que nosotros salíamos a buscar era 100 millones de uvas que son aproximadamente 140 millones de dólares, juntamos 128, 5 millones, estamos bastante cerca del máximo que nos permite la regulación. Por ahora no tenemos prevista ninguna apertura adicional para seguir a buscar más capital. Si estamos eventualmente viendo que si necesitáramos más capital o más flujo de fondos por algún proyecto en particular, que se presentara una oportunidad porque todavía hay oportunidades en el mercado actual, de pedir algún préstamo comercial para poder hacer frente a erogaciones mayores, de vuelta, si apareciera una oportunidad. Si no, con los fondos que juntamos, creemos que podemos perfectamente desarrollar los cinco proyectos que nosotros ya seleccionamos y que validamos con media.

P: ¿Están evaluando permanentemente las condiciones del mercado en busca de oportunidades?

JP: Estamos evaluando permanentemente, digamos, el mercado en Argentina a nivel general, no solamente la ciudad de Buenos Aires, sino Salta, Neuquén, Ushuaia, Jujuy, estoy pensando en Córdoba, seguramente estoy olvidando algún lugar, pero la realidad es que hoy vemos, primero, para darle al Fideicomiso un poco más de diversificación en la forma de invertir, hoy estamos con cuatro edificios nuevos que hay que construir de cero, con los vaivenes que puede tener el costo de la construcción, más el plazo que genera esperar a que se termine el edificio, las habilitaciones y demás, compensar con una estrategia de adquisición o alquiler o algún refurbishment de propiedades que te permita llevarlo a una marca internacional, que te permita revalorizar el activo y mejorar la renta.

P: ¿Eso qué ventaja tiene para la estructura del Fideicomiso?

JP: Que empezás a combinar algo de velocidad en términos de flujo, o sea, adelantas flujo porque agarras una propiedad, quizás en un año la tengas operando ya con marca internacional o en seis meses, respecto a hacer una obra de cero, y le bajas riesgo e incertidumbre desde el punto de vista de la construcción o el riesgo del costo de la construcción.

P: ¿Cómo está el valor de los activos reales hoy en Argentina?

JP: Creo que hay una oportunidad latente en Argentina dado que los activos reales quedaron subvaluados respecto a los activos financieros. Bueno, justo ahora estamos en un momento medio turbulento a nivel financiero, local e internacional, y obviamente es el costo de la liquidez, los activos financieros son volátiles permanentemente. En las últimas dos semanas hubo mucho cambio en el riego país, lo que pasó con NVIDIA y las elecciones de Brasil, es decir un montón de cosas que afectaron al mercado financiero. Pero en ese mismo lapso nadie se pregunta si las propiedades cambiaron de precio, valen lo mismo, fluctúan muy poquito o casi nada.

Pero bueno, respecto del panorama general, desde que hubo un cambio de gobierno en Argentina hasta hoy, las propiedades subieron mucho menos que los activos financieros y creemos que ahí hay una oportunidad para encontrar activos que están quizás en un precio de oportunidad y que hay que ponerles algo de inversión, cabeza y mucho trabajo para sacarles una buena renta.

P: ¿Se podría decir que el contexto hoy hace que sea más tentador encontrar algo ya construido, para refaccionar y potenciar, que hacer una obra de cero?

JP: Sí y no. Técnicamente sí, pero no en todos lados hay hoteles para vender. Por ejemplo, en Valle de Uco, Tupungato, que estamos haciendo un hotel de 110 habitaciones, no hay ninguno que tenga esa capacidad. Entonces ahí primero tiene que haber un activo en venta, a buen precio, tiene que existir. Si es que hay alguno te piden valores muy altos que no podríamos convalidar para decir que hay una oportunidad. Y no hay inmuebles que tengan la escala que nosotros estamos buscando, que apunta a un segmento premium o de lujo, pero relacionado al turismo de reuniones. Que tenga un buen salón de eventos, que puedas hospedar 150 personas sin ningún problema. En síntesis, creo que hay una oportunidad en los activos reales que ya existen. Pero no sé si todas las plazas tienen esa profundidad de mercado para decir que encuentro activos interesantes y de buen valor y que están bien mantenidos.

P: ¿Cuál es el escenario macroeconómico ideal para el desarrollo de los proyectos del grupo?

JP: El mejor escenario para nosotros sería una Argentina macroeconómicamente ordenada, como ahora. Pero aclaro que cuando digo ordenada, no quiere decir que hoy todo está bien. Pero las variables macroeconómicas de estabilidad en las cuales podemos pensar en un proyecto a 5 o 10 años son condiciones necesarias para poder hacer lo que se hace en YPF, lo que se hace en minería, y obviamente lo que requiere quizás el real estate de largo plazo.

Cuando uno piensa en un desarrollo o una construcción, tiene ya un mediano plazo que son 3 o 4 años entre que construye y entrega un edificio. Ahora, si tengo que construir, entregar y operar, ya estoy pensando en 5 años o más. Bueno, en ese sentido, la estabilidad para nosotros es un valor agregado, que si eso se consolida en el largo plazo, obviamente cuidando que toda la economía funcione armoniosamente, porque si no nos vamos a quedar sin consumidores, la estabilidad va a permitir seguramente que se consolide una suba en el valor de los activos reales, porque seguramente habrá un poco más de acceso al crédito, un poco más de inversión, un poco más de consumo, lo cual te hace elevar el precio de las propiedades. Estamos por debajo del máximo de 2018. No es que estamos haciendo ciencia ficción o que es algo realmente muy lejos. Pareciera que hay oportunidad para que crezcan los activos. Se necesitan condiciones de estabilidad que todos nos creamos, los de adentro, los de afuera, los que compren y los que vendan.

P: ¿No teme que esta incipiente estabilidad macroeconómica pueda quedar interrumpida por la incertidumbre que genera cada proceso electoral en Argentina?

JP: En Argentina enfrentamos constantemente un contexto desafiante. Creo que como país tenemos una muy buena oportunidad de tomar algunas cosas que eran necesarias de hacer en términos de estabilidad y otras cosas que tenemos que repensarnos como argentinos. Tenemos hoy uno o dos motores nuevos muy pujantes, que son la energía y la minería, que van a cambiar la dinámica de Argentina y hay que ver qué hacemos con eso. Es una decisión que ya le corresponde al ámbito político, pero creo que ahí tenemos una oportunidad interesante como país de combinar un escenario que yo no creo que, gane quien gane, alguien lo quiera parar, o decir basta de minería. Sería dejar mucha inversión, afectar el ingreso de dólares. Pueden pasar un montón de cosas en el medio, pero no me imagino a alguien diciendo frenemos Vaca Muerta.

P: ¿No cree que puede aparecer algún gobernante que vea una oportunidad de cobrar más impuestos, o de aplicar más controles al flujo de divisas?

JP: Bueno, por eso digo, creo que pueden pasar cosas en el medio. Pero el extremo de poner muchos impuestos sería matar el proyecto. Lo podrán hacer más lento, más rápido, más enfocado, menos enfocado, pero no creo que haya un riesgo de que alguien diga ahora vamos a expropiar a las mineras.

P: ¿Cómo afectan los ciclos económicos y políticos de la Argentina a sus negocios?

JP: Particularmente dentro del mundo de real estate elegimos el turismo porque el turismo tiene una particularidad bastante resiliente a los vaivenes macroeconómicos. Ya lo vivimos. Cuando Argentina queda barata el turismo cambia y viene mucha más gente de los países limítrofes que gente de, quizás, otros lugares más lejanos.

Porque la gente que viene a Argentina hoy, no lo hace sólo porque tiene una oportunidad. Viene porque hay menos conflicto bélico en América que en Medio Oriente y toda la región Este. Viene porque Argentina está otra vez en el mapa como un lugar donde algo está pasando. Viene porque entiende que ya no hay cuatro dólares distintos entre los cuales la diferencia es muy grande y que lo hacía sentir que lo iban a estafar en cada vuelta. Viene porque hay más conexiones de vuelos.

Por eso digo que el turismo es resiliente a los dos modelos. En uno de esos modelos seguramente tengas una apreciación de los activos, más una buena renta hotelera parecida a la de la región. Por otro lado, si llegara a haber un cambio macroeconómico más parecido a lo que vivíamos antes, si tuviéramos brecha o lo que fuera, probablemente tengas una muy buena renta, porque nuestros hoteles van a estar llenos. Eso ya lo vimos, ocurre.

Lo que no habrá, seguramente, es una apreciación de los activos porque no va a haber tantos demandantes de activos en Argentina más que los argentinos. Probablemente no vengan fondos de afuera, será más difícil convalidar una suba de los activos, pero vas a tener una construcción muy barata. Y vas a tener, seguramente, una renta muy buena porque las tarifas en dólares se ajustan rápidamente.

P: ¿Esta etapa de aumento en dólares del costo de la construcción afectó sus proyectos, tuvieron que revisar algún aspecto?

JP: Si, por dos aristas. La primera es que te obliga a reconsiderar el valor o el peso proporcional de la tierra en el proyecto completo. Si antes alguien convalidaba el valor de una tierra a un determinado porcentaje, hoy es el porcentaje más chico. Si alguien decía que hoy el metro cuadrado de incidencia varía X, hoy vale X dividido 2. ¿Por qué? Porque se compensa con el costo de la construcción, básicamente. Si no, no te cierra la ecuación.

Y desde el punto de vista operativo también, porque hoy los costos operativos de administrar un hotel también subieron un poco. Es verdad que las tarifas de los hoteles 4 o 5 estrellas, sobre todo con marca internacional, van acompañando mucho más rápido que los hoteles independientes o de 2 o 3 estrellas que están un poco más resentidos en términos de la ecuación ingreso-egreso.

Por ejemplo, en España las tarifas subieron muchísimo comparativamente en euros en pos pandemia. Acá tenés mucho margen todavía para subir porque el que viene de afuera está acostumbrado a tarifas más altas que antes de la pandemia.

P: ¿Cómo funcionan las unidades de negocios de gestión de obras y de interiorismo para terceros? ¿trabajan con proveedores locales?

JP: Dentro de lo que es Almarena, tenemos una unidad que se llama Alma Estudios y otra que se llama ALM. Alma Estudios se dedica más a la parte de interiorismo, interiorismo de oficinas, interiorismo de restaurantes, interiorismo de locales, interiorismo de hoteles. Es toda la propuesta de diseño, más la implementación de la obra fina, en lugar de la obra gruesa.

Y ALM se dedica a gerenciar la construcción de obras grandes como edificios de oficinas, edificios de viviendas, hoteles, parques industriales, shoppings, hospitales. Es un gerenciador más que lo que hace es darle trazabilidad, transparencia y algún control particular sobre los gastos y los proveedores para que la obra no se descontrole, para que no haya desvíos inesperados.

Trabajamos con proveedores nacionales y con distribuidores nacionales que a veces importan. La mano de obra no la podés importar y obviamente tiene que ser de acá. Pero no todo lo importado es mejor, porque no siempre te calzan los tiempos en los que llegan las cosas, no siempre te pueden dar servicio post-venta.

Creo que también es necesario encontrar el equilibrio entre entender para qué necesitas para determinado lugar, cómo lo pensás habitar. Y no es lo mismo comprar decoración importada que una cocina importada que después necesitas que alguien te responda cuando se rompe algo, cuando hay que hacerle mantenimiento. Capaz que es más barato el producto al inicio, pero si después no tenés post-venta, puede ser engorroso encontrar un repuesto Eso aplica para cualquier producto importado. Para los autos chinos también.