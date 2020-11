Economía no pedirá más adelantos al BCRA en lo que queda del año

En medio de los días de incertidumbre cambiaria, varios agentes y analistas del mercado repetían que el problema no eran tanto los dólares sino los pesos que el Gobierno había puesto en circulación para mitigar el impacto de la pandemia. Desde distintos sectores le pedían a la administración nacional que brindara alguna orientación del sendero fiscal para lo que restaba de 2020, porque las señales del Presupuesto 2021 no resolvían las urgencias. El 19 de octubre, el Gobierno cambió su estrategia, eliminó las rígidas restricciones a las operaciones en el mercado financiero y empezó a hablar el idioma del mercado. Ayer dio un nuevo paso en ese sentido: el Ministerio de Economía avisó que buscaría implementar “acciones para la estabilidad” en el último bimestre del año y que eso significaba no fondear más al Tesoro con Adelantos Transitorios del Banco Central. Sin embargo, analistas advierten que vía Transferencias de Utilidades el Gobierno todavía podría usar alrededor de $785.000 millones.