Acuerdo FMI: el IIF opina que será efectivo en el “control de daños”

Ya muchos se hicieron oír sobre el acuerdo con el Fondo, sin embargo, faltaba aún, quizás una de las voces más esperadas, por su influencia en los mercados globales y en particular en aquellos que toman decisiones de inversión en mercados emergentes, el Institute of International Finance (IIF), uno de los principales think tank de la banca internacional. Con la rúbrica de los economistas del IIF, Sergi Lanau, Martín Castellano y Jonathan Fortun, este diario accedió a la evaluación que realizaron sobre el nuevo programa de Argentina con el FMI.