Acuerdo con el FMI: quién ganará la carrera entre dólar e inflación, según un economista

Álvarez Agis calificó de "un gran logro" haber alcanzado un acuerdo donde el Fondo tiende a garantizar las metas de reservas internacionales para estabilizar la economía, en una conferencia organizada por el Espacio MegaQM, cuyo nombre responde a las administradoras de fondos comunes de inversión Megainver y Quinquela Fondos, que a fin de 2021 acordaron su fusión.

Según el economista, en general "el Fondo usualmente pide que acumules reservas, y en este caso nos paga para que hagamos una política monetaria razonable, de que no atrases el tipo de cambio, subas la tasa a niveles positivos en términos reales, ayudando a calmar expectativas y mejorar rendimientos".

También se refirió al financiamiento neto de parte del organismo que habrá durante el primer año, que implicaría que la Argentina recupere unos u$s5.000 millones en reservas que pagó para cubrir los vencimientos de deuda del plan anterior, más allá de los vencimientos pautados con el FMI para este año de cerca de u$s19.000 millones del programa heredado de Macri.

"En el acuerdo de 2018 se asumió una suerte de optimismo en los mercados que no pasó. El programa que se firmó en junio tenia un programa financiero supuesto de que Argentina podía refinanciar unos u$s22.000 millones sólo en el cuarto trimestre de ese año, y cuando llegó septiembre de 2018, era evidente que dado el riesgo país y salida de capitales, no refinanció nada", explicó.

En cambio, en este caso, "el Fondo dice por las dudas pongo yo la plata y ver si eso ayuda a estabilizar", agregó.

Indicó que "la tarea del FMI es solucionar la crisis de la balanza de pagos, en general el Fondo hace bien su trabajo, según los resultados de cuenta corriente de cada acuerdo, solucionó la crisis de la balanza de pagos".

Álvarez Agis apeló a la memoria de los acuerdos pasados firmados con el Fondo, para evaluar qué se podría esperar de los resultados del memorándum de entendimiento que firmó el Ejecutivo con el staff del FMI y que ahora se discute en el Congreso, como paso previo para alcanzar un acuerdo definitivo.

"En todos los acuerdos pasados con el FMI la inflación le ganó a la devaluación, pese a que los acuerdos sugerían lo contrario", dijo.

En cuanto a las metas del FMI, explicó tres grandes metas y compromisos que la Argentina tendrá que cumplir, que tienen que ver con el déficit fiscal, la reducción del financiamiento del Banco Central al Tesoro, y la acumulación de reservas.

"El resto de las pautas son indicativas y no son metas", aclaró Álvarez Agis, tratando de explicar de que si no se cumple la pauta de subsidios -en un claro contexto de adversidad e incertidumbre-, no significa incumplir el acuerdo per se, sino que el Gobierno podría resolver bajar el déficit de otro modo y aún así alcanzar la meta con el Fondo.