El Gobierno busca aliviar vencimientos de deuda por u$s28.404 millones durante 2021

Se trata de poco más de la mitad de los US$ 53.086 millones que vencen este año, de los cuales el 46,5%, es decir US$ 24.682 millones, corresponden a deuda pública intra sector público que el Gobierno contrajo con organismos, empresas nacionales y gobiernos provinciales, y que está en su totalidad en moneda nacional.

Ese monto de obligaciones fue estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), en un análisis según el cual se destacan los vencimientos con el Fondo Monetario Internacional por u$s5.193 millones, con los mayores pagos concentrados en septiembre y en diciembre.

A los gobiernos que integran el Club de París, en tanto, se les deben pagar aproximadamente US$ 2.460 millones en mayo, si es que no se llega antes a un acuerdo para postergar ese compromiso.

La OPC es "una oficina técnica de análisis fiscal" del Parlamento nacional, que brinda soporte al Poder Legislativo "para profundizar la comprensión de temas que involucren recursos públicos, democratizando el conocimiento y la toma de decisiones".

En su último informe sobre "Operaciones de deuda pública", la Oficina aclaró que los vencimientos hasta fin de año por US$ 53.086 millones se reducen en un 46% (a US$ 28.404 millones) si se excluyen los vencimientos intra sector público.

Más de la mitad de los vencimientos totales, en tanto, corresponden a títulos públicos en moneda nacional, por el equivalente a US$ 26.899 millones.

En el corto plazo, precisó la Oficina de Presupuesto, los vencimientos de deuda de febrero suman US$ 4.011 millones, debido a amortizaciones por US$ 3.555 millones e intereses por US$ 455 millones.

"Al excluir las tenencias intra sector público, los vencimientos se reducen a US$ 2.055 millones, de los cuales 77% se cancelan en moneda local", puntualizó la OPC.

Por lo pronto, en la primera semana de febrero se pagaron intereses del acuerdo stand by con el FMI, por el equivalente a US$ 313 millones.

Para marzo, indicó el análisis, se prevén vencimientos que totalizan US$ 6.204 millones; y en abril llegan a US$ 7.044 millones.

En cuanto a las operaciones locales, el Ministerio de Economía anticipó un calendario de licitaciones para el primer trimestre de 2021 y para el corrientes me se definieron dos licitaciones: la ya realizada el día 3 y la programada para el próximo miércoles 24.

En la primera, se colocaron Ledes y Lepase con vencimiento en junio próximo y bonos Badlar con vencimiento en febrero de 2023 por un total de $ 83.923 millones.

En enero se realizaron además dos licitaciones que resultaron en la colocación de instrumentos denominados en moneda local por un total de $250.188 millones en valor nominal original (VNO).

Se cancelaron así títulos públicos de mercado por el equivalente a u$s2.182 millones: los pagos en efectivo y en pesos sumaron $189.563 millones, mientras que el resto correspondió a bajas por operaciones de canje de títulos denominados en dólares.

Durante el mes pasado, agregó el informe de la OPC, se recibieron desembolsos de préstamos externos por u$s35 millones y se pagaron amortizaciones por u$s291 millones, principalmente correspondientes a préstamos bilaterales.

Esas erogaciones se reflejaron mayormente las amortizaciones de u$s95 millones y u$s68 millones correspondientes a préstamos de China Development Bank Corporation (CDBC) para obras del ferrocarril Belgrano Cargas y para la obra Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz, respectivamente.

También se pagaron en enero u$s55,1 millones al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y u$s30,6 millones al Banco Mundial.

En cuanto al financiamiento intra sector público, ese mes se pagaron letras del Tesoro suscriptas directamente por distintos organismos, por $9.180 millones, mientras hubo nuevas suscripciones de letras por un total de $20.834 millones, con vencimientos en julio y septiembre de 2021.

En el primer mes del año, además, se cancelaron intereses por el equivalente a u$s434 millones, de los cuales 85% se realizó en moneda nacional.

Se destacó en ese marco el pago de intereses de Cuasipar y Discount en pesos ajustables por CER, por un total de $16.026 millones (aproximadamente US$ 189 millones).