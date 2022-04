El FMI le da un guiño al Gobierno: apoya los proyectos de “renta inesperada” y “dólares fugados”

Si bien, en este último caso, la idea general del organismo es no acompañar proyectos de blanqueos de dinero (ni para Argentina ni para ningún país), en el caso particular del proyecto que se discute en el Senado se trata de una manera de lograr dólares que no están dentro del sistema financiero local. Y que tiene como único destino armar una caja de ahorro para garantizar algún que otro pago futuro al propio Fondo. Para un caso como el argentino, en el que todos dudan de la capacidad de cumplimiento del país cuando comience a operar el organigrama de cuotas pactado para 2026, cualquier garantía es bienvenida. “Siempre que sea bien explicado”, según la condición que escucharon los argentinos presentes en la cumbre de Washington conjunta entre el FMI y el Banco Mundial.

En el caso del impuesto a la “renta inesperada”, el apoyo es más explícito. No sólo se trata de un proyecto apoyado desde el organismo de manera global, sino que siempre consideró el Fondo que el país debe concentrar su esquema tributario en el impuesto a las Ganancias más que en el IVA. Los técnicos del FMI creen que Argentina necesita cambios radicales en su manera de concebir el sistema impositivo, concentrándose más en la renta que los tributos al consumo. Más en tiempos de crecimiento de la economía.

Si bien hay convencimiento en que el actual no es momento de cambiar una fuente de ingresos como el IVA, máxime con inflación, lo que redunda en mayor recaudación a partir del alza de los precios en el mercado interno, la idea de siempre en el FMI es aumentar la presión de Ganancias por sobre cualquier otro impuesto. Creen en Washington, además, en la visión de Martín Guzmán sobre que es justificable que sociedades que incrementaron su nivel de facturación y ventas por el alza de los precios internacionales de commodities hagan un aporte temporal y concentrado en el ejercicio 2022. Sobre la manera de aplicarlo, como cualquier otro impuesto, el FMI no opina y deja que sean los gobiernos los que reglamenten y ejecuten.

Más allá de estos avales a estas fuentes de ingresos para enfrentar la meta de un déficit máximo de 2,5% del PBI, el Fondo quiere que el Gobierno avance en otro tema y que cumpla con un compromiso explícito que figura en el acuerdo de Facilidades Extendidas aprobado por el Board del organismo el 25 de marzo pasado. Los técnicos del FMI quieren que el Ejecutivo y las provincias concreten el incremento del impuesto inmobiliario local, lo que derivaría en un alza futura garantizada en la recaudación de Bienes Personales. Se trata de una promesa de Guzmán, quien le garantizó al organismo que avanzaría en el proyecto para recaudar aproximadamente 0,6% del PBI ya este año. Y sobre el que la Capital Federal, el principal potencial aportante, ya se manifestó en contra.