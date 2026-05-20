Plazo fijo en mayo 2026: cuánto gano si invierto $350.000 a 30 días por home banking

Los plazos fijos siguen siendo una herramienta elegida para quienes buscan generar ganancias, sin asumir grandes riesgos.

Los plazos fijos continúan siendo una de las herramientas más utilizadas por ahorristas, que buscan obtener un rendimiento en pesos, sin asumir riesgos financieros. En mayo, las tasas ofrecidas por los bancos muestran diferencias según el canal utilizado para constituir la inversión , con mejores rendimientos para quienes operan de manera electrónica mediante home banking.

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Actualmente, el Banco Nación ofrece tasas nominales anuales (TNA) cercanas al 17% para depósitos tradicionales a 30 días. En el caso de operaciones digitales, se eleva la remuneración hasta el 17,50%, una práctica que se consolidó en los últimos años para incentivar el uso de canales online. La diferencia puede parecer menor en un mes, pero se vuelve más relevante en montos más altos o inversiones sostenidas en el tiempo.

Un plazo fijo tradicional de $350.000 a 30 días permite obtener rendimientos distintos, según se constituya de manera presencial o electrónica.

La diferencia entre ambas modalidades responde a políticas comerciales adoptadas por los bancos para reducir costos operativos y promover canales digitales . Actualmente, muchas entidades financieras reservan las tasas más altas exclusivamente para operaciones electrónicas.

Aunque el plazo fijo tradicional perdió atractivo frente a otros instrumentos en algunos momentos de alta inflación, sigue siendo una alternativa ampliamente utilizada por quienes priorizan previsibilidad y bajo riesgo financiero. Además, la posibilidad de constituirlo online simplificó el acceso para millones de usuarios bancarizados.

Plazo Fijo Plata

Por home banking

La constitución digital de plazos fijos se convirtió en la modalidad más utilizada dentro del sistema financiero argentino. La posibilidad de operar desde una aplicación bancaria o desde home banking permitió agilizar inversiones, sin necesidad de asistir a una sucursal.

Las tasas online continúan siendo superiores a las ofrecidas en ventanilla. Para una inversión de $350.000 a 30 días con una TNA del 17,50%, el rendimiento estimado es el siguiente:

capital invertido: $350.000

ganancia en 30 días: $5.034,25

total al vencimiento: $355.034,25

La mayoría de los bancos permite constituir plazos fijos electrónicos las 24 horas y con acreditación inmediata desde cuentas de ahorro o cajas de ahorro en pesos. Además, muchos sistemas permiten renovar automáticamente el capital y los intereses al vencimiento.

Otra ventaja de la modalidad digital es que el comprobante queda automáticamente registrado dentro de la cuenta bancaria, permitiendo seguimiento online del vencimiento y cálculo actualizado de intereses.

El Banco Central mantiene además el sistema de “plazo fijo electrónico”, que habilita a usuarios a comparar tasas entre distintas entidades antes de invertir. Eso incrementó la competencia entre bancos y generó mejores rendimientos para operaciones digitales.

Billetera virtual plazo fijo Ámbito

Por sucursal

Aunque la operatoria digital domina gran parte del mercado financiero, todavía existen ahorristas que eligen constituir plazos fijos de manera presencial en sucursales bancarias. En general, se trata de personas mayores o usuarios que prefieren atención personalizada.

Las tasas presenciales suelen ser más bajas que las ofrecidas electrónicamente. Con una TNA del 17,00%, el rendimiento para un depósito de $350.000 a 30 días queda de la siguiente manera:

capital invertido: $350.000

ganancia en 30 días: $4.890,41

total al vencimiento: $354.890,41

La diferencia respecto del canal online es de aproximadamente $143,84 por cada colocación mensual de ese monto. Aunque el número es chico, puede ampliarse considerablemente en inversiones mayores o renovaciones sucesivas a lo largo del año.

Las entidades financieras justifican esta brecha en los costos operativos asociados a la atención presencial y en las estrategias de digitalización impulsadas desde hace años dentro del sistema bancario argentino. De todos modos, tanto las colocaciones digitales como presenciales mantienen garantía hasta el límite establecido por el sistema de seguro de depósitos administrado por Sedesa, siempre que se realicen dentro de entidades autorizadas por el Banco Central.